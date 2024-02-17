Память о российском оппозиционере Алексее Навальном, умершем накануне в колонии «Полярный волк», почтили в субботу на аллее «Шахидлар хотираси» («Память жертв репрессий») в Ташкенте, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Стихийные мемориалы также появились в нескольких других местах в столице Узбекистана.





В 14:00 около полусотни жителей города, большинство — граждане России, оставили цветы у подножия мемориала жертвам политических репрессий.





На месте, по оценке корреспондента, дежурили около двух десятков сотрудников Национальной гвардии и патрульно-постовой службы. Кроме того, можно было заметить людей в штатском.





Правоохранители не мешали собравшимся возлагать цветы, но просили не стоять рядом с мемориалом.





«Пожалуйста, гуляйте [по парку], но не скапливайтесь в одном месте», — сказал представитель Нацгвардии. На вопросы пришедших он ответил, что для проведения собрания требуется уведомить хокимият города за две недели, и долг правоохранителей — обеспечить безопасность людей в случае возможных происшествий, например, «теракта какого-нибудь».





Многие, однако, не уходили, а стояли группами по несколько человек вокруг памятника и у лестницы, ведущей к нему. В обрывках разговоров можно было услышать, как люди обсуждали Навального.





Кто-то говорил, что со смертью политика потерял всякую надежду на «прекрасную Россию будущего» (слоган, появившийся во время президентской кампании Навального в 2017 году).





Один из пришедших вместе с цветами принёс фото Навального, но правоохранители не разрешили оставить его у памятника, попросив «не устраивать здесь политику». На возражения представитель Нацгвардии отметил, что «не мы убили его», и предложил собравшимся скорбеть по политику дома.





Вскоре правоохранители объявили, что парк закрыт и попросили людей разойтись. Паре, которая также подошла с цветами и фотографией Навального, пройти к памятнику уже не дали.





Позже проход к мемориалу закрыли сигнальной лентой. Представители коммунальных служб собрали цветы и унесли.





Стихийные мемориалы в память о бывшем кандидате в мэры Москвы и президенты России Алексее Навальном появились и в других местах Ташкента: у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, у посольства РФ, здания Россотрудничества и на площади Космонавтов.