Прокурор Ташкента Эркин Юлдашев выступил с обращением к жителям столицы по вопросам безопасности дорожного движения. Оно было показано по телеканалу «Ташкент» (видео — ниже).

Эркин Юлдашев отметил, что в связи с ростом количества транспорта в городе и несовершенством инфраструктуры наблюдается ряд проблем, над решением которых работают хокимият и прокуратура Ташкента совместно с другими организациями.

Создана математическая макромодель по улучшению дорожного движения, решения внедряются поэтапно, на это потребуются время и дополнительные усилия, сказал прокурор.

В то же время в городе принимается ряд безотлагательных мер, отметил он. Это устранение заторов на центральных улицах города за счёт срочных мер, упорядочение хранения транспорта на внутренних улицах и улучшение контроля за соблюдением Правил дорожного движения.

Безотлагательным является решение вопроса культуры поведения на дорогах, это касается и водителей, и пешеходов, отметил Эркин Юлдашев.

Он привёл статистику по ДТП, смертности и травматизму в столице за прошлый год. Количество уголовных дел, открытых по фактам ДТП, выросло на 326 по сравнению с годом ранее, сообщил прокурор.

В авариях погибло 95 человек, включая 10 детей. 1248 человек получили травмы, из них 10 обрели пожизненную инвалидность. Среди травмированных — 235 детей, отметил он.

За год выявлено 4384 случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. Такие водители совершили 26 тяжких ДТП, в которых погибли люди, сообщил прокурор города.

«Мы словно стали безразличными к судьбам других людей. Увидев аварию на дороге, мы говорим: „Фалокат“ („Беда“) и проходим мимо. Но это нельзя описать одним словом. Почему мы привыкли к такой ситуации?» — спросил Эркин Юлдашев.

Он назвал главными причинами ДТП нарушение скоростного режима, игнорирование сигналов светофора, несоблюдение дистанции, непропуск пешеходов, нарушение правил обгона, вождение под воздействием алкоголя и наркотиков, разрешение вождения несовершеннолетним. «У всего есть причины. Это не просто „беда“», — заявил прокурор.

Из 1343 уголовных дел, возбуждённых по фактам ДТП, в 348 случаях водителям было 18−25 лет, продолжил Эркин Юлдашев. «Мы с надеждой даём [детям] транспорт, сажаем их за руль, но ответственности от них не требуем», — посетовал он.

За год было выявлено 1417 человек, у которых во время вождения не было при себе водительского удостоверения.

«Мы не делаем правильных выводов из трагедий. Не планируем время заранее. Пытаемся доехать за 15 минут там, где на дорогу уходит 30. Не понимаем понятия терпения. Говорим напутствия каждый раз, когда наши дети выходят из дома, но не тратим 30 секунд, чтобы сказать им: „Веди себя правильно на дороге“. Разве это так сложно? Почему это не становится нашей привычкой?» — спросил прокурор. Он подчеркнул важность вопроса воспитание в семье и в учебных заведениях по этому вопросу.

За год 282 ДТП произошли из-за превышения скорости.

Культура поведения людей оставляет желать лучшего, продолжил прокурор. Между водителями возникают конфликты, доходящие до драк и поножовщины. За год было возбуждено 33 уголовных дела по конфликтам на дорогах, приведшим к телесным повреждениям.

«Неужели мы стали нацией, которая решает вопросы с ножом в руках?» — заявил Эркин Юлдашев.

Он отметил, что некоторые водители позволяют себе оскорблять сотрудников ДПС и даже наносить им побои, записывая это на телефоны. «Вы сами сделали их ответственными за порядок на дорогах. Вы дали государству такие полномочия, выразив свою волю. Но такое отношение к сотрудникам ДПС — это неуважение и угроза общественной безопасности», — сказал прокурор.

Руководитель столичной прокуратуры также остановился на недовольстве водителей увеличением количества камер и фоторадаров в городе. «Но это делается для того, чтобы сдерживать водителей и обеспечивать порядок. Без этого количество страшных ДТП было бы ещё выше», — отметил он.

«Если бы камеры и радары полностью прекратили ДТП в городе, мы бы увеличили их количество Мы готовы к этому. Но таким способом сократить количество ДТП невозможно», — признал прокурор.

В то же время он отметил, что власти серьёзно подходят к вопросу контроля за работой камер и радаров согласно требованиям закона.

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