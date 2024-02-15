В Ташкенте планируется развивать инфраструктуру и популяризировать использование велосипедов и мототранспорта. Это предусмотрено презентацией о ключевых стратегических реформах на 2024 год, которая была представлена президенту Узбекистана 13 февраля.

Напомним, были рассмотрены реформы в пяти ключевых сферах — транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.

Как отмечается в презентации, за последние три года численность населения в столице выросла на 15% (на 385 тысяч человек), число автомобилей — на 29% (172 тысячи), из-за чего в будние дни наблюдаются пробки на 7−9 баллов в среднем. Время в пути с 2020 года выросло на 50%, а также растёт объём потребления топлива и выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор Агентства стратегических реформ при президенте Баходир Рахматов заявил, что необходимо развивать альтернативные виды транспортных средств — мопеды, скутеры, велосипеды. Для этого будет принята отдельная программа.

По его словам, сейчас в общем количестве личного транспорта свыше 90% приходится на легковые автомобили, а доля мототранспорта составляет всего лишь 1,4% (50 тысяч единиц). При этом в 2023 году в стране произведено 9300 штук мопедов и скутеров (рост — в 2,3 раза).

Для популяризации альтернативных видов транспорта будет создана инфраструктура для велосипедов и мотоциклетов. В частности, планируется построить безопасные, удобные дороги и полосы для мототранспорта, а также установить для них отдельные светофоры, светоотражающие знаки и энергосберегающее освещение (реагирующее на движение).

Стратегией предусмотрено введение механизмов поощрения использования велосипедов и мотоциклетов. Банки будут финансировать покупку велосипедов для развития велошеринга (прокат велосипедов). Для создания парковок для мототранспорта у министерств, ведомств и других организаций предпринимателям предоставят налоговые льготы.

Планируется также предоставлять налоговые льготы за каждый 1 км пройденного пути на велосипедах, а при превышении 10 км — дополнительные субсидии. Для покупки мототранспорта будут предоставлять субсидии — до 25% от стоимости, но не более 3 базовых расчётных величин (1,02 млн сумов).

Кроме того, намечено создать портал для установления краж и возврата велосипедов и мотоциклетов, а также их онлайн-регистрации, предоставления информации о местах стоянки, пунктах аренды и ремонта.

Запланировано совершенствование системы применения штрафов за заезд автомобилей на полосы для мототранспорта.





Глава Агентства стратегических реформ отметил, что погодные условия в Узбекистане подходят для развития альтернативных видов транспорта.

В октябре 2023 года МВД Узбекистана разработало и представило поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. В проекте предлагалось запретить управлять ими лицами младше 14 лет. МВД также предлагали разрешить передвигаться на СИМ по тротуарам со скоростью до 6 км/ч, на проезжей части — до 20 км/ч.