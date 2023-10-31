Целью визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан, которые должны состояться на этой неделе, является повышение энергетической безопасности Франции, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщал ранее Елисейский дворец, 1 ноября Макрон посетит Казахстан, а на следующий день — Узбекистан. В сообщении говорилось, что поездка проходит «в контексте углубления отношений» Франции с этими двумя странами в экономической сфере, особенно в энергетике.

«Президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Центральную Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, два поставщика урана, который питает ядерные реакторы страны [Франции]», — пишет агентство, добавив, что Макрон ищет «новых друзей и уран».

Bloomberg подчёркивает, что Франция, как и остальные страны Евросоюза, стремится к диверсификации экономики и снижению зависимости от импорта российского ископаемого топлива.

По словам источника Bloomberg, в предстоящей поездке будет обсуждаться «расширение присутствия» французской атомной компании Orano в Казахстане. Совместно с казахстанской «Казатомпром» Orano уже разрабатывает урановые месторождения.

Как поясняет агентство, после военного переворота в Нигере, вторым после Казахстана крупнейшим поставщиком сырья в ЕС, Orano пришлось прекратить добычу урановой руды в этой стране из-за международных санкций.

Ещё одной целью визита французского лидера, отмечают источники Bloomberg, является попытка заинтересовать центральноазиатские страны в расширении сотрудничества, чтобы снизить влияние России. Французские дипломаты полагают, что война в Украине «нарушила давно сложившуюся систему отношений в регионе» и это «создаёт новые возможности», пишет агентство.

Представитель Елисейского дворца сообщил Bloomberg, что президент Франции отправится в поездку с делегацией из 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов, в том числе коммунальной компании Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, которая строит атомные станции.

Ранее «Газета.uz» писала, что Узбекистан и Европейский союз создают стратегический альянс для партнёрства в сырьевой сфере. Стороны, в частности, договорились работать над меморандумом о взаимопонимании в области критически важного сырья.