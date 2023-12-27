Компания «Газпром» на фоне сильных холодов по просьбе узбекистанской стороны увеличила поставки российского газа в Узбекистан. Об этом 26 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, в настоящее время объём поставок в два раза превышает «суточные обязательства по подписанному контракту» и соответствует предельной пропускной способности газотранспортной системы «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

«В Узбекистан в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объёме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу „Средняя Азия — Центр“», — заявил Миллер.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключён на два года, объём закупок должен составить 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.

«Действительно, конечно же, для Узбекистана, в частности, возможность поставок газа по газопроводу „Средняя Азия — Центр“ в реверсном режиме — это очень важный фактор прохождения осенне-зимнего периода. А мы, соответственно, имеем уже теперь такие технические возможности — в полном объёме по заявке наших узбекских коллег поставляем газ в Узбекистан», — сказал глава «Газпрома».

В начале ноября министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что страна обсуждает с «Газпромом» будущие объёмы поставок российского газа, в основном на пиковый осенне-зимний период. За неполный октябрь из России было поставлено около 300 млн кубометров.

Глава Минэнерго объяснял, почему Узбекистан покупает российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он заявлял, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.