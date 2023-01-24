В 2022 году Россия укрепилась в качестве основного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте.
Динамика крупных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-декабрь 2022 года, млн долларов США). Источник: Статагентство.
Товарооборот с РФ вырос на 22,9% — до 9,28 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос на 46,8% (в 2021 году рост был 33,4%) — до 3,07 млрд долларов, а импорт увеличился на 13,7% — до 6,2 млрд долларов.
Китай остался на втором месте с товарооборотом в 8,92 млрд долларов (+19,7%), экспорт — 2,5 млрд долларов, импорт 6,4 млрд долларов. Дальше идут Казахстан — 4,6 млрд долларов, Турция — 3,22 млрд долларов и Республика Корея — 2,3 млрд долларов (4,8%).
Узбекистан стал более зависимым от торговых отношений с Россией и Китаем. Доля РФ в товарооботе выросла с 17,9% до 18,6%, КНР — с 17,7% до 17,8%.
Топ-девять стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном (2022 год, млн долларов)
№
Страны / доля по годам
2019
2020
2021
2022
1
Россия
15,7
15,5
17,9
18,6
2
Китай
18,1
17,7
17,7
17,8
3
Казахстан
8
8,3
9,3
9,2
4
Турция
6
5,8
8,1
6,4
5
Республика Корея
6,5
5,9
4,5
4,7
6
Кыргызстан
2
2,5
2,3
2,5
7
Германия
2,3
2,3
1,8
2,3
8
Туркменистан
1,3
1,5
2,1
1,9
9
Афганистан
1,5
2,1
1,5
1,5
В то время как рост товарооборота с Казахстаном замедлился (а доля снизилась на с 9,3% до 9,2%) — если показатель за аналогичный период 2021 года вырос на 30,4%, то в этом году — лишь на 17,8%.
Внешняя торговля с Турцией начала падать: если в прошлом году показатель вырос на 61,9%, то в этом снижение составило 5,5% в основном из-за падения узбекского экспорта (доля снизилась с 8,1% до 6,7%). Это может быть связано с девальвацией лиры и проблемами с логистикой.
Торговые отношения с Республикой Корея после падения в 2021 году (-11,7%) выросли на 23,2% из-за роста корейского экспорта.
Товарооборот с Кыргызстаном вырос на 32,1% ($1,26 млрд), с Туркменистаном — 2,7% ($926,3 млн), Таджикистаном — 11,3% ($674,4 млн), Афганистаном — 12,8% ($759,9 млн). С последней страной показатели улучшились, но они по-прежнему ниже, чем в 2020 году.
Узбекистан всё больше расширяет торговые связи со странами СНГ. За счёт снижения товарооборота с другими зарубежными странами доля государств Содружества увеличилась до 38,4% (было 37,8%). Зависимость от экспортных рынков в СНГ также возросла с 32,6% до 40,7%, в основном, из-за России.
Доля шести крупных стран-партнёров в экспорте товаров и услуг
№
Страны / доля по годам
2019
2020
2021
2022
1
Россия
13,9
9,7
12,4
15,9
2
Китай
14,1
12,8
15,2
13
3
Турция
6,7
6,7
10,2
7,8
4
Казахстан
8
6
7,1
7,1
5
Кыргызстан
3,8
5
4,8
5,1
6
Афганистан
3,4
5,1
3,9
3,9
Российский рынок стал более привлекательным для узбекистанских экспортёров на фоне ухода оттуда западных компаний. Экспорт в Китай снизился незначительно (0,4%), а вот в Турцию упал сразу на 10,9%.
При этом Узбекистан стал меньше зависеть от импорта из СНГ (снижение с 41,1% до 36,9%) из-за увеличения поставок из Китая (рост на 1,48 млрд долларов или 30%), Республики Корея (+24,5%) и других стран.
Доля семи крупных стран-партнёров в импорте товаров и услуг
№
Страны / доля по годам
2019
2020
2021
2022
1
Китай
21
21,3
19,3
20,9
2
Россия
17
19,7
21,4
20,2
3
Казахстан
8
10
10,8
10,6
4
Республика Корея
11
9,9
7,2
7,5
5
Турция
5,4
5,1
6,7
5,6
6
Германия
3,8
3,6
2,7
3,5
По итогам 2022 года в структуре импорта объем машин и транспортного оборудования вырос на 16,9% — до 9,65 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 31,4% (было 32,4%)
Большая часть поставок этих товаров в страну приходится на КНР — 3,64 млрд долларов (доля 37,8%), Республику Корея — 1,55 млрд (16%) и Турцию — 726,9 млн долларов (7,5%). При этом Россия упала с 3-го на 5-е место среди поставщиков оборудования (доля снизилась 10,8% до 6,5%).
Ввоз промышленных товаров вырос на 22% и достиг 5,76 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 18,8% (18,5%).
В основном, промтовары импортируют из России — 2,44 млрд долларов (42,3%), Китая — 1,26 млрд долларов (21,9%) и Казахстана — 721,5 млн долларов (12,5%).
«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в 2022 году.