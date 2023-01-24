В 2022 году Россия укрепилась в качестве основного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте.

внешнеторговый оборот, китай, россия, турция

внешнеторговый оборот, китай, россия, турция

Динамика крупных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-декабрь 2022 года, млн долларов США). Источник: Статагентство.

Товарооборот с РФ вырос на 22,9% — до 9,28 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос на 46,8% (в 2021 году рост был 33,4%) — до 3,07 млрд долларов, а импорт увеличился на 13,7% — до 6,2 млрд долларов.

Китай остался на втором месте с товарооборотом в 8,92 млрд долларов (+19,7%), экспорт — 2,5 млрд долларов, импорт 6,4 млрд долларов. Дальше идут Казахстан — 4,6 млрд долларов, Турция — 3,22 млрд долларов и Республика Корея — 2,3 млрд долларов (4,8%).

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Узбекистан стал более зависимым от торговых отношений с Россией и Китаем. Доля РФ в товарооботе выросла с 17,9% до 18,6%, КНР — с 17,7% до 17,8%.

Топ-девять стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном (2022 год, млн долларов)

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

1

Россия

15,7

15,5

17,9

18,6

2

Китай

18,1

17,7

17,7

17,8

3

Казахстан

8

8,3

9,3

9,2

4

Турция

6

5,8

8,1

6,4

5

Республика Корея

6,5

5,9

4,5

4,7

6

Кыргызстан

2

2,5

2,3

2,5

7

Германия

2,3

2,3

1,8

2,3

8

Туркменистан

1,3

1,5

2,1

1,9

9

Афганистан

1,5

2,1

1,5

1,5

В то время как рост товарооборота с Казахстаном замедлился (а доля снизилась на с 9,3% до 9,2%) — если показатель за аналогичный период 2021 года вырос на 30,4%, то в этом году — лишь на 17,8%.

Внешняя торговля с Турцией начала падать: если в прошлом году показатель вырос на 61,9%, то в этом снижение составило 5,5% в основном из-за падения узбекского экспорта (доля снизилась с 8,1% до 6,7%). Это может быть связано с девальвацией лиры и проблемами с логистикой.

Торговые отношения с Республикой Корея после падения в 2021 году (-11,7%) выросли на 23,2% из-за роста корейского экспорта.

Товарооборот с Кыргызстаном вырос на 32,1% ($1,26 млрд), с Туркменистаном — 2,7% ($926,3 млн), Таджикистаном — 11,3% ($674,4 млн), Афганистаном — 12,8% ($759,9 млн). С последней страной показатели улучшились, но они по-прежнему ниже, чем в 2020 году.

Узбекистан всё больше расширяет торговые связи со странами СНГ. За счёт снижения товарооборота с другими зарубежными странами доля государств Содружества увеличилась до 38,4% (было 37,8%). Зависимость от экспортных рынков в СНГ также возросла с 32,6% до 40,7%, в основном, из-за России.

Доля шести крупных стран-партнёров в экспорте товаров и услуг

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

1

Россия

13,9

9,7

12,4

15,9

2

Китай

14,1

12,8

15,2

13

3

Турция

6,7

6,7

10,2

7,8

4

Казахстан

8

6

7,1

7,1

5

Кыргызстан

3,8

5

4,8

5,1

6

Афганистан

3,4

5,1

3,9

3,9

Российский рынок стал более привлекательным для узбекистанских экспортёров на фоне ухода оттуда западных компаний. Экспорт в Китай снизился незначительно (0,4%), а вот в Турцию упал сразу на 10,9%.

При этом Узбекистан стал меньше зависеть от импорта из СНГ (снижение с 41,1% до 36,9%) из-за увеличения поставок из Китая (рост на 1,48 млрд долларов или 30%), Республики Корея (+24,5%) и других стран.

Доля семи крупных стран-партнёров в импорте товаров и услуг

Страны / доля по годам

2019

2020

2021

2022

1

Китай

21

21,3

19,3

20,9

2

Россия

17

19,7

21,4

20,2

3

Казахстан

8

10

10,8

10,6

4

Республика Корея

11

9,9

7,2

7,5

5

Турция

5,4

5,1

6,7

5,6

6

Германия

3,8

3,6

2,7

3,5

По итогам 2022 года в структуре импорта объем машин и транспортного оборудования вырос на 16,9% — до 9,65 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 31,4% (было 32,4%)

Большая часть поставок этих товаров в страну приходится на КНР — 3,64 млрд долларов (доля 37,8%), Республику Корея — 1,55 млрд (16%) и Турцию — 726,9 млн долларов (7,5%). При этом Россия упала с 3-го на 5-е место среди поставщиков оборудования (доля снизилась 10,8% до 6,5%).

Ввоз промышленных товаров вырос на 22% и достиг 5,76 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 18,8% (18,5%).

В основном, промтовары импортируют из России — 2,44 млрд долларов (42,3%), Китая — 1,26 млрд долларов (21,9%) и Казахстана — 721,5 млн долларов (12,5%).

«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в 2022 году.