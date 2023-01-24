В 2022 году Россия укрепилась в качестве основного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте.





Динамика крупных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-декабрь 2022 года, млн долларов США). Источник: Статагентство.

Товарооборот с РФ вырос на 22,9% — до 9,28 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос на 46,8% (в 2021 году рост был 33,4%) — до 3,07 млрд долларов, а импорт увеличился на 13,7% — до 6,2 млрд долларов.

Китай остался на втором месте с товарооборотом в 8,92 млрд долларов (+19,7%), экспорт — 2,5 млрд долларов, импорт 6,4 млрд долларов. Дальше идут Казахстан — 4,6 млрд долларов, Турция — 3,22 млрд долларов и Республика Корея — 2,3 млрд долларов (4,8%).

Узбекистан стал более зависимым от торговых отношений с Россией и Китаем. Доля РФ в товарооботе выросла с 17,9% до 18,6%, КНР — с 17,7% до 17,8%.

Топ-девять стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном (2022 год, млн долларов)

№ Страны / доля по годам 2019 2020 2021 2022 1 Россия 15,7 15,5 17,9 18,6 2 Китай 18,1 17,7 17,7 17,8 3 Казахстан 8 8,3 9,3 9,2 4 Турция 6 5,8 8,1 6,4 5 Республика Корея 6,5 5,9 4,5 4,7 6 Кыргызстан 2 2,5 2,3 2,5 7 Германия 2,3 2,3 1,8 2,3 8 Туркменистан 1,3 1,5 2,1 1,9 9 Афганистан 1,5 2,1 1,5 1,5

В то время как рост товарооборота с Казахстаном замедлился (а доля снизилась на с 9,3% до 9,2%) — если показатель за аналогичный период 2021 года вырос на 30,4%, то в этом году — лишь на 17,8%.

Внешняя торговля с Турцией начала падать: если в прошлом году показатель вырос на 61,9%, то в этом снижение составило 5,5% в основном из-за падения узбекского экспорта (доля снизилась с 8,1% до 6,7%). Это может быть связано с девальвацией лиры и проблемами с логистикой.

Торговые отношения с Республикой Корея после падения в 2021 году (-11,7%) выросли на 23,2% из-за роста корейского экспорта.

Товарооборот с Кыргызстаном вырос на 32,1% ($1,26 млрд), с Туркменистаном — 2,7% ($926,3 млн), Таджикистаном — 11,3% ($674,4 млн), Афганистаном — 12,8% ($759,9 млн). С последней страной показатели улучшились, но они по-прежнему ниже, чем в 2020 году.

Узбекистан всё больше расширяет торговые связи со странами СНГ. За счёт снижения товарооборота с другими зарубежными странами доля государств Содружества увеличилась до 38,4% (было 37,8%). Зависимость от экспортных рынков в СНГ также возросла с 32,6% до 40,7%, в основном, из-за России.

Доля шести крупных стран-партнёров в экспорте товаров и услуг

№ Страны / доля по годам 2019 2020 2021 2022 1 Россия 13,9 9,7 12,4 15,9 2 Китай 14,1 12,8 15,2 13 3 Турция 6,7 6,7 10,2 7,8 4 Казахстан 8 6 7,1 7,1 5 Кыргызстан 3,8 5 4,8 5,1 6 Афганистан 3,4 5,1 3,9 3,9

Российский рынок стал более привлекательным для узбекистанских экспортёров на фоне ухода оттуда западных компаний. Экспорт в Китай снизился незначительно (0,4%), а вот в Турцию упал сразу на 10,9%.

При этом Узбекистан стал меньше зависеть от импорта из СНГ (снижение с 41,1% до 36,9%) из-за увеличения поставок из Китая (рост на 1,48 млрд долларов или 30%), Республики Корея (+24,5%) и других стран.

Доля семи крупных стран-партнёров в импорте товаров и услуг

№ Страны / доля по годам 2019 2020 2021 2022 1 Китай 21 21,3 19,3 20,9 2 Россия 17 19,7 21,4 20,2 3 Казахстан 8 10 10,8 10,6 4 Республика Корея 11 9,9 7,2 7,5 5 Турция 5,4 5,1 6,7 5,6 6 Германия 3,8 3,6 2,7 3,5

По итогам 2022 года в структуре импорта объем машин и транспортного оборудования вырос на 16,9% — до 9,65 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 31,4% (было 32,4%)

Большая часть поставок этих товаров в страну приходится на КНР — 3,64 млрд долларов (доля 37,8%), Республику Корея — 1,55 млрд (16%) и Турцию — 726,9 млн долларов (7,5%). При этом Россия упала с 3-го на 5-е место среди поставщиков оборудования (доля снизилась 10,8% до 6,5%).

Ввоз промышленных товаров вырос на 22% и достиг 5,76 млрд долларов. Удельный вес в общем объёме импорта составил 18,8% (18,5%).

В основном, промтовары импортируют из России — 2,44 млрд долларов (42,3%), Китая — 1,26 млрд долларов (21,9%) и Казахстана — 721,5 млн долларов (12,5%).

«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в 2022 году.