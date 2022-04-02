Узбекистан и Кыргызстан намерены увеличить объём взаимного товарооборота до 2 млрд долларов США. Договорённость об этом была достигнута в Оше на четвёртом заседании Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей президента Кыргызстана 1 апреля, сообщается на сайте правительства Кыргызстана.

В заседании участвовали главы правительств двух стран — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.





В 2021 году, по данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, торговый оборот с Кыргызстаном составил 952,6 млн долларов (в 2020 году — 907,2 млн), в том числе экспорт из Узбекистана составил 791,1 млн, импорт — 161,5 млн долларов. Кыргызстан является шестым крупнейшим внешнеторговым партнёром Узбекистана с 2,3% после России (17,9%), Китая (17,7%), Казахстана (9,3%), Турции (8,1%) и Республики Корея (4,5%).

На переговорах обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, приграничной торговли, туризма, культурно-гуманитарной сфере и других.

Абдулла Арипов отметил, что между странами активно развивается промышленная кооперация, реализуются значимые совместные проекты в сфере энергетики, транспорта, логистики. Для финансовой поддержки проектов запущен Узбекско-кыргызский фонд развития с капиталом в 200 млн долларов США.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что между Кыргызстаном и Узбекистаном остаётся «большой нереализованный потенциал в торгово-экономической сфере, в связи с чем назрела необходимость принятия конкретных практических мер по установлению прямых контактов между региональными администрациями и деловыми кругами наших государств».

Стороны обсудили вопросы строительства дороги «Иркештам — Дароот-Коргон — Уч-Коргон», логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия, а также совместные инфраструктурные проекты, для которых можно использовать потенциал нового фонда развития.

Хокимы Ферганской, Наманганской и Андижанской областей Узбекистана.

На заседании рассматривались аспекты реализации проекта по созданию комплекса хлопок-текстильного кластера, включающего в себе хлопкоочистительный завод, фабрику по производству пряжи, текстильную фабрику и машинотракторный парк, а также завод по производству растительного масла в Ноокенском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Кыргызская сторона предложила увеличить объёмы поставок в Узбекистан цемента, угля, кварцевого песка, картофеля, молока и молочных продуктов.

Стороны затронули вопрос о развитии машиностроительной промышленности и реализации проектов по созданию в Кыргызстане сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и навесной техники.

Совет поручил администрациям Наманганской и Джалал-Абадской областей ускорить реализацию вопроса по созданию совместных фермерских хозяйств для выращивания племенного крупного и мелкого рогатого скота, в том числе с использованием кластерных механизмов.

Акылбек Жапаров предложил в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений двух стран создать в Оше Парк кыргызско-узбекской дружбы.

По итогам заседания стороны обменялись нотами о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Напомним, что главы правительств двух стран дистанционно приняли участие в церемонии открытия школы в селе Маргун Баткенской области, построенной при содействии Узбекистана. Узбекистан также участвует в строительстве школы в селе Самаркандек и реконструкции Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. Премьеры ознакомились с процессом реконструкции.