Для снятия барьеров в торговле Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу. Об этом 5 января договорились министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посетивший страну с визитом министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.
Министры обсудили исполнение «дорожной карты» по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан, реализацию текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.
За последние семь лет объем двусторонней торговли вырос почти в 2,5 раза — с 1,9 млрд в 2016 году до 4,6 млрд в 2023 году (хотя последний год наблюдается небольшое снижение).
Стороны также согласовали ряд мер по доведению товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие годы.
На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обеих государств.
Кроме того, министры договорились принять меры, чтобы ускорить создание международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». На сегодняшний день ведутся работы по созданию и по подведению к ней инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, объект расположится вблизи пунктов пропуска Атамекен и Гулистан и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.
Центр будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров.
В марте 2023 года была создана совместная компания UzKazTrade между «Узтрейдом» и QazTrade для поставок фруктов и овощей из Узбекистана и муки из Казахстана. Чуть позже стало известно, что UzKazTrade планирует оптом ввозить фрукты и овощи из Узбекистана в Казахстан без коммерческой наценки.