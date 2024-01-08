Для снятия барьеров в торговле Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу. Об этом 5 января договорились министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посетивший страну с визитом министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Лазиз Кудратов в (в центре). Фото: МИПТ.

Министры обсудили исполнение «дорожной карты» по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Касым-Жомарт Токаева в Узбекистан, реализацию текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.

За последние семь лет объем двусторонней торговли вырос почти в 2,5 раза — с 1,9 млрд в 2016 году до 4,6 млрд в 2023 году (хотя последний год наблюдается небольшое снижение).

Стороны также согласовали ряд мер по доведению товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие годы.

На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обеих государств.

Арман Шаккалиев. Фото: МИПТ.

Кроме того, министры договорились принять меры, чтобы ускорить создание международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». На сегодняшний день ведутся работы по созданию и по подведению к ней инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, объект расположится вблизи пунктов пропуска Атамекен и Гулистан и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

Центр будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров.

В марте 2023 года была создана совместная компания UzKazTrade между «Узтрейдом» и QazTrade для поставок фруктов и овощей из Узбекистана и муки из Казахстана. Чуть позже стало известно, что UzKazTrade планирует оптом ввозить фрукты и овощи из Узбекистана в Казахстан без коммерческой наценки.