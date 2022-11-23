Узбекистан закупит у Франции 17 самолётов и 2 вертолёта на общую сумму 815,3 млн евро. Торговые соглашения были подписаны в рамках официального визита узбекской делегации в Париж, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В частности, ожидается приобретение у Airbus 8 самолётов A320neo и 4 самолётов A321neo на сумму 694,3 млн евро. Кроме того, соглашением предусмотрена покупка двух вертолётов Airbus H145 за 21 млн евро.

Илхом Махкамов и Жак Гарриг. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»



Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и вице-президент Airbus International по Восточной Европе и Центральной Азии Жак Гарриг в ходе торжественной церемонии 22 ноября в здании МИДа Франции обменялись контрактом между Airbus и Uzbekistan Airways.

Кроме того, подписан договор на поставку 5 самолётов ATR 72−600 за 100 млн евро. Эта сделка была одобрена постановлением президента от 26 октября для авиакомпании Silk Avia. В документе предусматривалась закупка 3 воздушных судов ATR72−600 французско-итальянского производителя в 2022 году и ввоз (на основе закупки и лизинга) ещё 9 самолётов марки ATR до конца 2024 года.

Airbus также намерена создать сервис-центр для обслуживания своих вертолётов в Узбекистане. Стоимость проекта оценивается в 14,1 млн евро.

В мае прошлого года «Газета.uz» сообщала, что Uzbekistan Airways в рамках унификации парка воздушных судов планирует вернуть лизингодателю нескольких лайнеров Boeing и получить самолёты Airbus. Тогда же на продажу были выставлены 17 самолётов Boeing и Ил 1999−2013 годов выпуска.