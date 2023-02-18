Тысяча автобусов для Ташкента, поставка которых ожидается весной, приобретаются в Китае. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по реформированию системы общественного транспорта» от 16 февраля.

Из документа следует, что по итогам переговоров с крупными производителями автобусов Китая с учётом производственных мощностей, объёма мирового рынка, качества, удобства и безопасности автобусов были выбраны компании King Long United Automotive Industry и Yutong Bus. Закупка будет произведена по прямым договорам, которые должны быть заключены в феврале.

King Long поставит 200 сочленённых городских автобусов длиной 18-метров (известны как «автобусы-гармошки»), работающих на сжатом газе.

У Yutong Bus закупаются 500 12-метровых автобусов на сжатом газе и 300 12-метровых электробусов (20 таких машин уже эксплуатируются в Ташкенте), а также 150 зарядных станций.

Электробус Yutong на улице Ташкента. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Ещё 1000 автобусов на газе будут приобретены в текущем году для Нукуса и областных центров.

Источниками финансирования покупки автобусов для столицы определены кредиты Узнацбанка — 15% и кредиты за счёт средств международных финансовых институтов и иностранных банков, выделяемые под государственную гарантию, — 85%.

Для Нукуса и областных центров приобретение автобусов будет финансироваться за счёт собственных средств перевозчиков — 15% и кредитов за счёт средств международных финансовых институтов и иностранных банков под государственную гарантию — 85%.

Банковские кредиты будут выданы компании «Тошшахартрансхизмат» и перевозчикам в регионах в китайских юанях по ставке 6,07% годовых сроком до 10 лет со льготным периодом 1 год.

Постановлением также предусмотрено, что столичные автобусные парки будут закреплены за Узнацбанком, Узпромстройбанком и «Асакабанком» «для совершенствования их деятельности, финансового оздоровления и обеспечения перехода обслуживаемых автобусных маршрутов на брутто-контракты».