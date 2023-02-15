Узбекистан и китайская компания China Energy Engineering Corporation (CEEC) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 2000 МВт в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Подписание состоялось 15 февраля в рамках визита делегации во главе с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в Китай.

В рамках этого меморандума китайская компания вложит в энергосферу Узбекистана 2 млрд долларов прямых инвестиций.

Первые мощности этих солнечных фотоэлектрических установок планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года, а на полную мощность они заработают в 2024 году.

В результате в год будет производиться 5,2 млрд кВт·ч электроэнергии и экономится 1,4 млрд кубометров природного газа, подчеркнули в Минэнерго.

Стороны договорились о «строительстве станций в кратчайшие сроки», говорится в сообщении.

Напомним, Журабек Мирзамахмудов в январе озвучил план подготовки к следующему осенне-зимнему сезону. В частности, по его словам, планировалось к проектам по строительству объектов альтернативной энергетики мощностью 2 ГВт привлечь энергетические компании из Китая, которые могут реализовать проект в короткие сроки.

«Даже если эти станции будут работать на половину своих мощностей, то есть 1 ГВт, пока не выйдут на полную мощность, это позволит использовать электричество в дневное время и дать разгрузиться компрессорным станциям и накопить газ. А затем в вечернее время можно подать газ с высоким давлением», — пояснил тогда министр энергетики.