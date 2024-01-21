Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов опубликовал вторую часть анализа результатов международного исследования среди школьников PISA, в котором Узбекистан участвовал впервые. В статье рассматривается опыт других стран, что из него может быть применимо в Узбекистане и чего не стоит делать в попытках улучшить свои позиции в рейтинге.

В Узбекистане вновь создано Министерство спорта. Оно образовано на базе Министерства молодёжной политики и спорта. Агентство по делам молодёжи переходит в подчинение Кабинета министров.

На предстоящей неделе (с 23 по 25 января) президент Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом. Помимо переговоров с руководством страны, запланировано посещение одного из регионов КНР для встреч с руководителями компаний и банков.

Важное изменение в сфере земельных отношений. Земли сельскохозяйственного назначения теперь будут предоставляться в аренду через онлайн-аукционные торги сроком на 30 лет. При этом арендаторам разрешено передавать права и обязательства (перенаём) по участкам другим лицам без изменения цели использования участка.

Депутаты Узбекистана пригласят министра экологии Азиза Абдухакимова в парламент, чтобы он ответил на вопросы по загрязнению воздуха в стране и в Ташкенте. Эта тема перешла из экологической на уровень общественно важной, связанной с безопасностью и здоровьем всей нации, заявил депутат.

С 1 мая вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья. Штрафы за нарушение увеличиваются в 10 раз. Разрушенные земли планируется поэтапно рекультивировать и восстановить природный ландшафт.

На совещании 18 января президент раскритиковал чиновников, предлагающих строить цементные заводы вместо внедрения экологичных технологий.

В этот же день было объявлено об увольнении заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддина Абидова и главы Агентства по техрегулированию Дилшода Саттарова — за недостатки в работе. Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву президент пригрозил увольнением, если он до конца квартала не исправит ситуацию.

Президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.

Фото: TAILEV / Минтранс.

Как предлагается реконструировать улицу Шота Руставели в Ташкенте? Намечены демонтаж круга у отеля Grand Mir, организация велодорожек вне тротуаров, пешеходных переходов по земле вместо подземных, а также «выделенки» для автобусов по центру улицы. Читайте над детальный разбор.

Цитата: «Ситуация на улицах столицы изменится, когда у города появится команда реформаторов, которая действительно захочет исправить её, а не смягчить, чтобы избежать жёсткой критики. Критика будет неизбежна при реализации любых работ, это совершенно нормальное явление. Важно делать верные выводы». Специалист по городскому планированию Бобур Сираджев.

«Больше минусов, чем плюсов». Так урбанисты, которых опросила «Газета.uz» оценили планы хокимията Ташкента установить информационные табло для водителей на улицах.

Если вы этот текст ещё не читали, обязательно это сделайте. Он о том, как на обсуждении в Сенате защищали поправку, которая предусматривает введение наказания за публикацию фото и видео правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления». Сенат новый закон пока не рассматривал. Если он это не сделает, закон должен быть направлен напрямую президенту.

Председателем новой Ассоциации махаллей Узбекистана избран Кахрамон Куранбаев. До этого он был руководителем Департамента молодёжной политики при Администрации президента. Ассоциация обратилась к активистам махаллей и заявила, что махалля превращается в «самую близкую к людям народную структуру, подлинную совесть народа».

Предполагаемая попытка препятствовать деятельности журналиста произошла в Ташкенте. Журналист Nuz.uz Михаил Довлатов по пути на встречу с жителями Учтепинского района был задержан и оштрафован за курение в общественном месте. Позже стало известно, что дело было открыто не по статье о курении, а по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям сотрудников ОВД. Суд дело прекратил по причине отсутствия в действиях журналиста признаков правонарушения. Генпрокуратура сообщила о начале служебной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Как война России против Украины повлияла на мигрантов? По словам главы Международной организации по миграции в Центральной Азии Зейнала Гаджиева, она не привела к массовому оттоку центральноазиатских мигрантов из РФ. Он рассказал, с чем это связано, какие риски для мигрантов появились с началом войны и как странам защитить своих граждан.

Музеи Узбекистана не любят посетителей и не торопятся меняться. Можно ли сделать художественный музей интересным? Бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, как у неё получилось превратить учреждение в один из центров московской культурной жизни. Публикуем главные мысли искусствоведа о назначении музеев в XXI веке и любви к посетителям.

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