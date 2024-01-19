Городской хокимият по предложению Департамента цифрового развития (ДЦР) установил на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели экран с сообщениями для водителей, или табло переменной информации (ТПИ). В ДЦР отметили, что ТПИ являются частью развития транспортной инфраструктуры столицы. Охватить ими планируется весь город.

«Газета.uz» спросила урбанистов, нужны ли ТПИ на пешеходно-автомобильных улицах и не станут ли они отвлекать водителей.

Мы обращали внимание, что судя по фотографиям в интернете, ТПИ в городах мира используются на шоссе. Российский урбанист и блогер Аркадий Гершман подтвердил, что такие экраны предпочтительно устанавливать на автомагистралях и загородных трассах, чтобы заранее сообщать водителям о проблемах впереди.

ТПИ на шоссе. Фото: Википедия.ТПИ на шоссе. Фото: Википедия.

«Загородная трасса отличается от городских улиц тем, что там скорости выше, — пояснил Аркадий Гершман. — Очень распространённый случай, когда какие-то машины „поцеловались“, стоят в полосе движения, и в них влетает другой человек, потому что не успел остановиться или перестроиться. К тому же разбор аварии — это продолжительная, сложная задача. Иногда из-за таких происшествий пробки очень сильно растягиваются, и лучше предупреждать водителей заранее, чтобы они за 20−30 и более километров искали объезд. Это позволит более равномерно распределять нагрузку и не терять время в пробке».

По мнению Аркадия Гершмана, от установки ТПИ в городе больше минусов, чем плюсов. Огромные LED-экраны сильно вторгаются в городской ландшафт и портят его. Покупка экранов, их установка, содержание требуют больших средств.

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

«В городе водители обычно пользуются навигаторами, по которым ориентироваться на дорогах проще, к тому же они получают уведомления быстрее», — говорит урбанист.

Реклама на Газета.uz

Консультант Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта, специалист по организации дорожного движения (ОДД) Андрей Багинов рассказал, что в России табло переменной информации чаще располагаются вне населённых пунктов. Они информируют водителей о текущей дорожной обстановке. В крупных городах ТПИ располагаются вдоль городских магистралей на определённых промежутках или перед сложными перекрёстками.

По словам Андрея Багинова, в последние годы дорожные службы России всё чаще используют мобильные динамические информационные табло (ДИТ) и знаки переменной информации (ЗПИ).

Фото: Дорплюс.Фото: Дорплюс.

Их устанавливают рядом со стройплощадками и в местах, где ведётся ремонт. На таких участках из-за работ может измениться дорожное движение. Нередко технологии используют ещё до начала работ, чтобы предупредить водителей о грядущих изменениях. Мобильные ДИТ также применяют во время массовых мероприятий. Они указывают, где перекрыта дорога или куда следовать пешеходам. Это упрощает навигацию и контроль безопасности.

Андрей Багинов добавил, что в городах ТПИ могут пассивно управлять транспортными потоками. Однако чтобы такие технологии были эффективны в организации дорожного движения и повышали его безопасность, табло должны соответствовать ГОСТам, а устанавливать их должны по нормам ШНК. Необходимо учитывать яркость экрана, размеры символов и текстов, а также высоту расположения табло от земли и расстояние от других объектов на дороге — светофоров, дорожных знаков и т. д.

«Никто бы не хотел, чтобы 24/7 в его окно светил экран. Поэтому при установке ТПИ также необходимо учитывать близость расположения жилых домов», — сказал Андрей Багинов.

Специалист по городскому планированию Бобур Сираджев считает, что, используя ТПИ, город, с одной стороны, задействует П-образные консоли, которые устанавливали для камер видеофиксации нарушений ПДД.

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

«Следом на эти конструкции повесили LED-панели, которые со временем перестали работать. Их восстановление и вывод актуальной информации будут плюсом, ведь конструкции уже есть, экраны на них установлены», — сказал Бобур Сираджев.

Однако сомнение у урбанистов вызывает контент, который планируется транслировать. Департамент цифрового развития уже выводит на ТПИ более 10 видов информации. Среди них контакты диспетчерских служб, метеоданные, напоминание о необходимости пропускать скорую помощь на дорогах, сообщения из водительских групп в социальных сетях, а также различная статистика — сколько деревьев освобождено от бетона, какие модели авто чаще попадают в ДТП.

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Урбанисты считают, что количество контента можно сократить, оставив только самое важное. Они объясняют это тем, что на практике ТПИ обычно включаются только в момент, когда впереди на дороге что-то происходит и нужно заранее оповестить водителей. По умолчанию на ТПИ горит небольшая точка либо время, по которым можно определить, что экраны находятся в рабочем состоянии.

По мнению Аркадия Гершмана, вывод различных данных можно переместить на обычную рекламу городского формата или в социальные сети.

После того, как ТПИ установят на восьми запланированных участках улиц, ДЦР намерен размещать экраны на существующих в городе П-образных консолях, а после — строить на дорогах и сами конструкции.

Вместо этого Бабур Сираджев советует использовать лицевые части пролётов путепроводов и верхние своды тоннелей. Преимущество такой альтернативы П-образным консолям — сокращение затрат. Кроме того, консоли визуально засоряют городскую среду.

аркадий гершман, бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Эксперты считают установку ТПИ хорошим нововведением для магистралей. В городах же просят ответственные органы обратить внимание на существующие проблемы в организации дорожного движения: качество дорог, светофорное регулирование, надзор СБДД за соблюдением ПДД.

«Получается так: колесо у повозки потеряли, но вместо того, чтобы заняться поиском, решили апгрейд двигателя сделать», — заключил Андрей Багинов.