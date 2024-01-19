Городской хокимият по предложению Департамента цифрового развития (ДЦР) установил на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели экран с сообщениями для водителей, или табло переменной информации (ТПИ). В ДЦР отметили, что ТПИ являются частью развития транспортной инфраструктуры столицы. Охватить ими планируется весь город.

«Газета.uz» спросила урбанистов, нужны ли ТПИ на пешеходно-автомобильных улицах и не станут ли они отвлекать водителей.

Мы обращали внимание, что судя по фотографиям в интернете, ТПИ в городах мира используются на шоссе. Российский урбанист и блогер Аркадий Гершман подтвердил, что такие экраны предпочтительно устанавливать на автомагистралях и загородных трассах, чтобы заранее сообщать водителям о проблемах впереди.

ТПИ на шоссе. Фото: Википедия.



«Загородная трасса отличается от городских улиц тем, что там скорости выше, — пояснил Аркадий Гершман. — Очень распространённый случай, когда какие-то машины „поцеловались“, стоят в полосе движения, и в них влетает другой человек, потому что не успел остановиться или перестроиться. К тому же разбор аварии — это продолжительная, сложная задача. Иногда из-за таких происшествий пробки очень сильно растягиваются, и лучше предупреждать водителей заранее, чтобы они за 20−30 и более километров искали объезд. Это позволит более равномерно распределять нагрузку и не терять время в пробке».

По мнению Аркадия Гершмана, от установки ТПИ в городе больше минусов, чем плюсов. Огромные LED-экраны сильно вторгаются в городской ландшафт и портят его. Покупка экранов, их установка, содержание требуют больших средств.





«В городе водители обычно пользуются навигаторами, по которым ориентироваться на дорогах проще, к тому же они получают уведомления быстрее», — говорит урбанист.

Консультант Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта, специалист по организации дорожного движения (ОДД) Андрей Багинов рассказал, что в России табло переменной информации чаще располагаются вне населённых пунктов. Они информируют водителей о текущей дорожной обстановке. В крупных городах ТПИ располагаются вдоль городских магистралей на определённых промежутках или перед сложными перекрёстками.

По словам Андрея Багинова, в последние годы дорожные службы России всё чаще используют мобильные динамические информационные табло (ДИТ) и знаки переменной информации (ЗПИ).

Фото: Дорплюс.

Их устанавливают рядом со стройплощадками и в местах, где ведётся ремонт. На таких участках из-за работ может измениться дорожное движение. Нередко технологии используют ещё до начала работ, чтобы предупредить водителей о грядущих изменениях. Мобильные ДИТ также применяют во время массовых мероприятий. Они указывают, где перекрыта дорога или куда следовать пешеходам. Это упрощает навигацию и контроль безопасности.

Андрей Багинов добавил, что в городах ТПИ могут пассивно управлять транспортными потоками. Однако чтобы такие технологии были эффективны в организации дорожного движения и повышали его безопасность, табло должны соответствовать ГОСТам, а устанавливать их должны по нормам ШНК. Необходимо учитывать яркость экрана, размеры символов и текстов, а также высоту расположения табло от земли и расстояние от других объектов на дороге — светофоров, дорожных знаков и т. д.

«Никто бы не хотел, чтобы 24/7 в его окно светил экран. Поэтому при установке ТПИ также необходимо учитывать близость расположения жилых домов», — сказал Андрей Багинов.

Специалист по городскому планированию Бобур Сираджев считает, что, используя ТПИ, город, с одной стороны, задействует П-образные консоли, которые устанавливали для камер видеофиксации нарушений ПДД.





«Следом на эти конструкции повесили LED-панели, которые со временем перестали работать. Их восстановление и вывод актуальной информации будут плюсом, ведь конструкции уже есть, экраны на них установлены», — сказал Бобур Сираджев.

Однако сомнение у урбанистов вызывает контент, который планируется транслировать. Департамент цифрового развития уже выводит на ТПИ более 10 видов информации. Среди них контакты диспетчерских служб, метеоданные, напоминание о необходимости пропускать скорую помощь на дорогах, сообщения из водительских групп в социальных сетях, а также различная статистика — сколько деревьев освобождено от бетона, какие модели авто чаще попадают в ДТП.

Урбанисты считают, что количество контента можно сократить, оставив только самое важное. Они объясняют это тем, что на практике ТПИ обычно включаются только в момент, когда впереди на дороге что-то происходит и нужно заранее оповестить водителей. По умолчанию на ТПИ горит небольшая точка либо время, по которым можно определить, что экраны находятся в рабочем состоянии.

По мнению Аркадия Гершмана, вывод различных данных можно переместить на обычную рекламу городского формата или в социальные сети.

После того, как ТПИ установят на восьми запланированных участках улиц, ДЦР намерен размещать экраны на существующих в городе П-образных консолях, а после — строить на дорогах и сами конструкции.

Вместо этого Бабур Сираджев советует использовать лицевые части пролётов путепроводов и верхние своды тоннелей. Преимущество такой альтернативы П-образным консолям — сокращение затрат. Кроме того, консоли визуально засоряют городскую среду.





Эксперты считают установку ТПИ хорошим нововведением для магистралей. В городах же просят ответственные органы обратить внимание на существующие проблемы в организации дорожного движения: качество дорог, светофорное регулирование, надзор СБДД за соблюдением ПДД.

«Получается так: колесо у повозки потеряли, но вместо того, чтобы заняться поиском, решили апгрейд двигателя сделать», — заключил Андрей Багинов.