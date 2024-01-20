Указом президента Шавката Мирзиёева от 20 января на базе Министерства молодёжной политики и спорта создаётся Министерство спорта. Копия документа есть у «Газеты.uz».

Агентство по делам молодёжи переходит в подчинение Кабинета министров Узбекистана.

Фонд поддержки спорта при Министерстве спорта и бюджетных организациях его системы, Фонд поддержки государственной молодёжной политики при Агентстве по делам молодёжи, его территориальных подразделениях и Институте изучения проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров соответственно будут работать в качестве внебюджетных фондов без статуса юридического лица с полным сохранением действующего порядка формирования и использования средств.

Проекты нормативно-правовых актов, прямо или косвенно влияющих на реализацию государственной молодёжной политики и сферу спорта, а также проектная документация объектов инфраструктуры, спортивных и молодёжных сооружений, возводимых за счёт госбюджета, в обязательном порядке согласовываются с Министерством спорта и Агентством по делам молодёжи соответственно.

Министерство спорта разместится на улице Абдуллы Кадыри, 2 в Ташкенте, а Агентство по делам молодёжи — на улице Алишера Навои, 11.

Приоритетными направлениями деятельности Министерства спорта определены:

ведение единой государственной политики в сфере спорта, координация деятельности госорганов, принимающих участие в данном направлении, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере;

разработка комплексных программ в сфере, а также поддержка негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в сфере спорта;

популяризация спорта и широкое привлечение населения к здоровому образу жизни, совершенствование системы спортивного образования, создание высокоэффективного резерва спортсменов по видам спорта;

развитие Олимпийского и Паралимпийского движения, обеспечение успешного участия спортсменов в престижных международных соревнованиях;

модернизация спортивной инфраструктуры, поэтапная цифровизация и развитие международного сотрудничества в сфере;

налаживание и укрепление международного сотрудничества в сфере спорта, представление предложений по подготовке, заключению и реализации международных соглашений;

организация разработки и утверждения нормативно-правовых актов и нормативных документов в области техрегулирования.

Напомним, в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма было создано Министерство туризма и спорта.

В феврале 2022 года Министерство туризма и спорта разделено на Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта. В декабре того года в рамках административной реформы было образовано Министерство молодёжной политики и спорта.