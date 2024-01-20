В Узбекистане с 1 мая вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья. Предложение Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Министерства горнодобывающей промышленности и геологии об этом одобрено указом президента Шавката Мирзиёева от 17 января.

Границы территорий распространения моратория будут определены Кабинетом министров.

Право на добычу песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах будут реализовываться исключительно посредством электронной торговой платформы Е-Auksion.

Указом запрещены добыча песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах и организацию работ по добыче на альтернативных участках месторождений, расположенных на горных либо предгорных (сухопутных) территориях.

В период действия моратория суммы, взыскиваемые за ущерб, нанесённый природе вследствие незаконной добычи песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах, применяются с увеличением в 10 раз. Взыскиваемые за ущерб суммы перечисляются Экологическому фонду.

Текущая ситуация

Фото: Пресс-служба Сената.

В указе президента отмечается, что в Узбекистане в результате расширения объёма строительства и резкого повышения спроса на нерудные материалы растёт число субъектов предпринимательства, занимающихся добычей нерудных ‘материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах.

Однако только в 2023 году в 303 случаях, связанных с незаконной добычей песка и гравия в руслах рек, в отношении 268 лиц были применены штрафные санкции в размере 68 млрд сумов, их них в 42 случаях возбуждены уголовные дела за нанесение ущерба природе в размере 45 млрд сумов.

В результате незаконной добычи сокращаются запасы водных ресурсов, происходят случаи разрушения берегов рек, загрязнения водоохранных зон разными отходами, наносится ущерб оросительным системам, объектам инфраструктуры электроэнергии, транспорта и гидротехники.

«Экологическая обстановка в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья особенно требует принятия дополнительных мер по их восстановлению и усилению контроля», — отмечается в документе.

В июле 2022 года Сенат рассмотрел проблему истощения водных ресурсов из-за выемки песка и гравия из рек и саев. «Будто нет хозяина у рек, нет хозяина у воды… Я считаю, что пришло время установить строгое ограничение на расчистку русел рек, добычу из русел рек», — заявил тогда сенатор Рискул Сиддиков.

В июне 2023 года министр экологии Азиз Абдухакимов заявил, что министерство намерено запретить выемку щебня и песка из русел рек для нужд строительства. Для этого необходимо открыть новые источники добычи песчано-гравийных материалов, отмечал он.

«Сейчас это превратилось в беспощадный бизнес вопреки всем экологическим требованиям, — заявил министр. — Реки просто превратились в источник добычи стройматериалов и из природы будто перешли в отрасль строительства. Но русла рек никогда не использовались для обеспечения строительными нерудными материалами».

Дополнительные задачи

Указом на Минэкологии возложен ряд дополнительных задач в этой сфере:

ведение мониторинга, регулярное проведение рейдов и принятие мер в отношении лиц, нарушивших порядок добычи песчано-гравийных материалов в руслах рек, с обеспечением взаимодействия Государственного.‘учреждения «Безопасная река», Инспекции государственного экологического контроля и Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности;

и принятие мер в отношении лиц, нарушивших порядок добычи песчано-гравийных материалов в руслах рек, с обеспечением взаимодействия Государственного.‘учреждения «Безопасная река», Инспекции государственного экологического контроля и Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности; установление строгого контроля за исполнением обязательств всеми субъектами, осуществляющими деятельность по добыче нерудных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах;

всеми субъектами, осуществляющими деятельность по добыче нерудных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах; принятие участков путём изучения на местах исполнения проектных обязательств после завершения работ по расчистке русел рек на участках, реализованных на основании договора;

после завершения работ по расчистке русел рек на участках, реализованных на основании договора; координация работ по поэтапной рекультивации, восстановлению природного ландшафта, благоустройству и озеленению разрушенных земель в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах.

Мингеологии совместно с Министерством экономики и финансов, а также заинтересованными министерствами и ведомствами поручено до 1 апреля разработать и внести в правительство Программу мер по созданию альтернативных месторождений нерудных полезных ископаемых и малых промышленных зон на горных и предгорных территориях до 2030 года.

При этом должна быть предусмотрена передислокация предприятий переработки нерудных материалов, находящихся в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах, на горные и предгорные территории или в малые промышленные зоны, расположенные вблизи этих территорий.

Кроме того, намечено создание дополнительных малых промышленных зон и строительство в них инженерно-инфраструктурных объектов в целях создания условий субъектам предпринимательства.

Министерству цифровых технологий совместно с Минэкологии, Налоговым комитетом и Агентством космических исследований и технологий до 1 октября поручено создать систему выявления случаев отклонения от проектов и незаконной добычи на участках в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах, в которых проводятся работы по добыче нерудных материалов и расчистке русел рек, а также представления компетентным органам соответствующей информации в рамках государственного космического мониторинга.

Минэкологии совместно с Министерством водного хозяйства должны до 1 июня разработать проект нормативно-правового акта по утверждению Комплексного проекта экологической реабилитации русла речи Чирчик с привлечением зарубежных и отечественных ученых.

Дополнительно принята «дорожна карта» по упорядочиванию и совершенствованию системы расчистки русел рек от накопленных нерудных материалов.