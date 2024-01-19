С 1 марта в Узбекистане земельные участки сельскохозяйственного назначения будут предоставляться в аренду через электронные онлайн-аукционные торги. Это предусмотрено указом президент Шавката Мирзиёева от 18 января.

С 1 августа 2021 года земли сельскохозяйственного назначения было разрешено выделять на основе права аренды через открытый электронный конкурс.

В соответствии с указом, земельные участки сельхозназначения предоставляются в аренду сроком на 30 лет. Стартовая цена на аукционе устанавливается в размере нормативной стоимости земельного участка.

Победителям онлайн-аукциона разрешается оплачивать стоимость участка в рассрочку ежемесячно в равных долях в течение трёх лет.

Гражданам, включённым в «железную», «женскую» и «молодёжную» тетради и победившим в аукционе по предоставлению в аренду земельных участков для ведения фермерского хозяйства, индивидуального садоводства, бахчеводства и животноводства, разрешается оплачивать стоимость участка в беспроцентную рассрочку в равных долях в течение пяти лет.

Средства, вырученные от продажи права аренды посредством электронных онлайн-аукционных торгов, после государственной регистрации права аренды за вычетом платы за услуги оператора распределяются в следующем порядке:

10% — организациям системы Министерства сельского хозяйства (2% — ООО «Центр цифровизации агропромышленности», 3% — Государственному научно-проектному институту «Уздаверлойиха», 5% — Фонду развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения);

1,5-кратный размер базовой расчётной величины — в счёт регистрирующего органа для государственной регистрации права аренды на земельный участок;

остальные средства — в местный бюджет соответствующего района или города.

Указом Министерству сельского хозяйства совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимами областей, Агентством по кадастру и Агентством по управлению государственными активами поручено до 1 марта выставить 15 тысяч 626,8 гектара земельных участков сельскохозяйственного назначения на электронные онлайн-аукционные торги. Эти земли должны быть близлежащими к населённым пунктам, с хорошим водоснабжением, высокой продуктивностью, объёмом, как правило, с разделением контуров площадью более 5 гектаров на лоты площадью до 1 гектара.

С 1 марта на электронные онлайн-аукционные торги будут автоматически выставлены земельные участки сельхозназначения, которые ранее были выставлены на открытый электронный конкурс и победитель которых не определен.

В июне 2021 года президент подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. Хокимиятам было запрещено напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и т. .д. Виды земельных прав были сокращены с 6 до 3. Было установлено, что земельные участки частному сектору выделяются на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования.