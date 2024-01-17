Учредительная конференция Ассоциации махаллей Узбекистана прошла в Ташкенте в среду. «Газета.uz» писала, что её председателем избран Кахрамон Куранбаев, до этого руководивший Департаментом молодёжной политики при Администрации президента.

На конференции было принято обращение участников к активистам махаллей. В нём говорится, что махалля превращается в «справедливый и действенный институт социальной поддержки населения, эффективного общественного контроля, самую близкую к людям народную структуру, подлинную совесть народа». Отмечается необходимость поднять деятельность махаллей «на качественно новый уровень». Перечисляются шесть приоритетных направлений, которым должно быть уделено особое внимание.

«Реализация этих задач — наша обязанность и священный долг. Давайте же станем крепкой опорой нашему уважаемому Президенту на пути строительства Нового Узбекистана, развития нашей страны, повышения благосостояния и счастья нашего народа!» — говорится в обращении. Приводим выдержки из него ниже.

Выдержки из обращения к активистам махаллей

Священная Родина для всех нас начинается с порога родного дома, родной махалли. Именно с махаллей, представляющей собой уникальную систему самоуправления, непосредственно связаны все добрые и светлые моменты нашей жизни, радости и тревоги, наше будущее и судьба. Как подчеркнул уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев, если будет мир в махалле, будет мир и в стране, если будет благоустроена махалля, будет благоустроена вся наша страна.

Как подчеркнул уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев, если будет мир в махалле, будет мир и в стране, если будет благоустроена махалля, будет благоустроена вся наша страна. За последние семь лет было принято около 100 нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование системы, во всех сферах широко внедряется метод работы в разрезе махаллей, положительный результат показало создание эффективной структуры в составе председателя махалли, помощника хокима, лидера молодёжи, женского активиста, инспектора по профилактике, социального работника и налогового инспектора.

Глава нашего государства отметил, что сегодня вся работа организуется на уровне махалли, вместе с нашим народом. Эта система развивается шаг за шагом, получая дополнительные силы и возможности, то есть полномочия и ответственность. Махалля — самая важная основа нашей страны.

Укрепляются роль и влияние махалли в жизни общества, она превращается в справедливый и действенный институт социальной поддержки населения, эффективного общественного контроля, самую близкую к людям народную структуру, подлинную совесть народа.

Сегодня наши махалли, как и вся страна, выходят на новый этап развития. На основе высоких целей и задач, определённых в Стратегии «Узбекистан-2030», мы должны провести масштабную работу в системе махалли и поднять нашу деятельность на качественно новый уровень.

Уважение достоинства человека, доброта и милосердие, дружба и согласие между представителями разных наций, развитие духовности и просвещения, культуры и искусства, спорта и науки, воспитание молодёжи в духе любви к Родине начинается прежде всего с махалли.

В нынешних чрезвычайно сложных условиях, когда усиливаются процессы глобализации, ужесточается борьба за умы людей, особенно молодого поколения, возрастает значение военно-патриотического воспитания в махаллях. Сегодня каждый из нас должен быть защитником Родины, поэтому нашу молодёжь нужно воспитывать в духе патриотизма. Чрезвычайно важная задача для нас — усилить участие молодого поколения в процессе реформ, создать комфортную среду и условия в махаллях для реализации его интеллектуального и творческого потенциала.

Сегодня каждый из нас должен быть защитником Родины, поэтому нашу молодёжь нужно воспитывать в духе патриотизма. Чрезвычайно важная задача для нас — усилить участие молодого поколения в процессе реформ, создать комфортную среду и условия в махаллях для реализации его интеллектуального и творческого потенциала. Наше участие должно выражаться в том, чтобы прежде всего не оставаться равнодушными друг к другу, к соседям, к воспитанию детей, которые подрастают на нашей улице, в нашей махалле, и быть для каждого из них в полном смысле слова «и отцом, и матерью, и учителем, и воспитателем». В борьбе с деструктивными действиями, направленными против нашей национальной духовности, в обеспечении стабильной духовно-нравственной среды в махалле большое значение имеет самоотверженность наших уважаемых отцов и матерей, активных глав улиц и домов, имамов и отин-ойи, интеллигенции и предпринимателей.

в обеспечении стабильной духовно-нравственной среды в махалле большое значение имеет самоотверженность наших уважаемых отцов и матерей, активных глав улиц и домов, имамов и отин-ойи, интеллигенции и предпринимателей. Кто, если не мы, будет бороться за наши устои с проповедниками псевдорелигиозных воззрений, противоречащих нашей Конституции и законам, ставящих себя выше них, призывающих молодёжь под видом религиозных убеждений не к просвещению, а к невежеству, многожёнству, ложным «догмам» об уделе женщины сидеть дома, а не работать и учиться?

противоречащих нашей Конституции и законам, ставящих себя выше них, призывающих молодёжь под видом религиозных убеждений не к просвещению, а к невежеству, многожёнству, ложным «догмам» об уделе женщины сидеть дома, а не работать и учиться? Борьбу с угрозами духовности прежде всего следует начинать в своей семье, махалле. Активисты и общественные структуры махалли должны проявить в этом активность. Мы не вправе оставаться безразличными в вопросах, касающихся жизни и будущего нас самих, наших детей и внуков.

Больше говорить с молодыми людьми, прислушиваться к их чаяниям, боли и проблемам, искать и находить решения, работать, в частности, и с неорганизованной молодёжью, сосредоточить внимание на воспитании наших храбрых и мужественных сынов, достойных военной службы, — всё это должно стать основным направлением деятельности махалли. Нам нужно усилить сотрудничество с соответствующими государственными и негосударственными организациями в данном направлении.

искать и находить решения, работать, в частности, и с неорганизованной молодёжью, сосредоточить внимание на воспитании наших храбрых и мужественных сынов, достойных военной службы, — всё это должно стать основным направлением деятельности махалли. Нам нужно усилить сотрудничество с соответствующими государственными и негосударственными организациями в данном направлении. На этом пути, о котором говорил и наш Президент, мы не вправе оставаться безынициативными, колебаться в борьбе со злом. Мы должны смело идти вперёд, и пусть наши слова и дела дойдут до каждого! Если мы не объединимся и не ответим на вызовы и проблемы, они победят нас. Если мы не объединимся, против нас объединятся деструктивные силы. Нужно всегда помнить об этом.

Нужно всегда помнить об этом. Давайте усилим общественный контроль, направленный на изучение социально-духовной среды в махаллях и семьях, устранение выявленных социальных проблем уполномоченными организациями! Не допустим, чтобы наша молодёжь стала жертвой невежества и поддалась порокам, таким как азартные онлайн-игры, воровство и мошенничество в сети!

Положим конец тщеславию, помпезности и расточительству при проведении свадеб и других обрядовых мероприятий!

Мы должны упорно работать, и тогда махалля сможет справиться с любой задачей. Если мы вовлечём самых активных и преданных людей в общественные структуры махалли, группы «Махаллинский контроль» и «Советы старшего поколения», движение «Окила аёллар» и мобилизуем их на достижение благородной цели, то обязательно решим любую проблему.

Сегодня необходимо уделить особое внимание следующим приоритетным вопросам:

Во-первых, мы должны воплотить на практике благородные принципы «Ребёнок чужим не бывает», «Семь махаллей одному ребёнку отец и мать», «В моей махалле, на моей улице — мир, чистота и правопорядок!», «В моей махалле нет места преступлениям!», «Мне небезразлична моя махалля!». Во-вторых, никто в махалле не должен оставаться без заботы и внимания — важным направлением нашей деятельности должна быть поддержка сирот, лиц с инвалидностью, семей, потерявших кормильца, одиноких пожилых людей. В-третьих, следует уделять усиленное внимание подомовому обходу, изучению образа жизни каждой семьи, повышению их благосостояния, обеспечению занятости населения, особенно молодёжи и женщин, развитию предпринимательства, эффективному использованию населением приусадебных хозяйств. В-четвёртых, мы добьёмся хороших результатов, если будем постоянно работать с неблагополучными семьями, супругами на грани развода, лицами, склонными к преступлениям или суициду, а также выехавшими на заработки за границу на длительное время, находящимися с местах исполнения наказания. В-пятых, для оздоровления социально-духовной среды в семьях и махаллях, проведения ими свадеб и других обрядовых мероприятий без помпезности, компактно и недорого необходимо эффективно использовать богатый жизненный опыт наших заслуженных ветеранов. В-шестых, необходимо повысить действенность общественного контроля в махалле. Следует организовать эффективный системный общественный контроль по таким направлениям, как исполнение нормативно-правовых актов, комплексных программ регионального развития, решений сходов граждан, заслушивание отчётов руководителей предприятий и организаций.