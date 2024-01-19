Закон о введении ответственности за публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов «с целью их дискредитации и оскорбления» не вошёл в повестку дня пленарного заседания Сената Олий Мажлиса, которое состоялось 19 января. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В пятницу Сенат рассмотрел закон о смягчении наказания за ввоз и использование дронов, изменение полномочий парламента, введение «зелёного сертификата» и другие.

Законодательная палата 28 ноября приняла закон в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения. В нём, помимо статьи о дискредитации правоохранителей, также имелись поправки касательно штрафных баллов, введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие.

Согласно регламенту, принятый Законодательной палатой закон в течение 10 дней направляется для рассмотрения в Сенат.

В постановлении нижней палаты парламента от 28 ноября говорится, что в случае неприятия Сенатом решения по этому закону в течение 60 дней со дня его поступления в Сенат, он направляется напрямую президенту.

В Законодательной палате «Газете.uz» сообщили, что направили закон в рамках указанных сроков. По нашим данным, документ должен был поступить в Сенат ещё 5−6 декабря 2023.

Таким образом, если Сенат не проведёт заседание до 5−6 февраля и не примет решение по этому закону, то он будет направлен на подписание президентом.

Напомним, депутат Дониёр Ганиев ранее заявил, что норма о введении наказания (арест на 15 суток или штраф в 50 БРВ) за публикацию видео и фото правоохранителей «с целью дискредитации и оскорбления» противоречит политике открытости, которую проводит президент Узбекистана, принципу «не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также работе общественного контроля.

Он также отметил, что в законодательстве уже имеются статьи за это правонарушение.

Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности 11 января организовал обсуждение закона. Журналисты выступили против этой нормы, указывая на риски злоупотребления. Сенатор и представители МВД пытались отстоять важность этой статьи.