Эффект от либерализации цен на энергетические ресурсы включён в прогноз по инфляции на 2023 год. Об этом на пресс-конференции 27 июля заявил заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев.

По его словам, рост цен на электричество и газ до 20−25% включён в прогноз по инфляции в районе 8,5−9,5% по итогам этого года.

«Помимо тарифов на электричество и газ, есть десятки других связанных с ними регулируемых цен — горячая вода, холодная вода и другие. На днях появилась информация о повышении цен на холодную воду [в регионах]. Даже если во всех 14 регионах цена на воду повысится на 100%, это может оказать влияние максимум до 0,3% на общий уровень инфляции», — пояснил он.

Бехзод Хамраев уточнил, что влияние на 0,3−0,5% на общий уровень потребительских цен отражено в прогнозе. Если повышение будет выше указанных параметров, то прогноз по инфляции будет пересмотрен.

В мае первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев сообщал, что к сентябрю будет представлена новая программа развития энергетики, которая будет предусматривать либерализацию цен на газ и электричество и введение социальных норм потребления.

Попытка либерализации энергорынка

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае 2022 года власти сообщали, что в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

85% из 4 миллионов абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. При этом на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляет, но позже отложило принятие решения об этом.

В конце прошлого года президент назвал необходимым ввод рыночных цен на энергоресурсы с поддержкой уязвимых слоёв населения.

В феврале заместитель главы ЦБ Бехзод Хамраев сообщал, что либерализация цен на электричество и газ ожидается в мае. В конце марта замглавы Минэкономфина Дилшод Султанов заявил, что в 2023 году не планируется повышать тарифы на энергоресурсы, но этот вопрос обсуждается.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчёркивал он.

Более того, из-за низких тарифов энергетические компании терпят многомиллиардные убытки.