Президент Шавкат Мирзиёев поручил сохранить тарифы на электроэнергию без изменений до 2021−2022 годов. Об этом в интервью каналу «Узбекистан 24» в понедельник сообщил председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев.

«Глава государства определил главной задачей, чтобы не повышались тарифы на электроэнергию до 2021−2022 годов. Для этого президент поставил ряд задач и целей перед каждой компанией, в том числе перед АО „Региональными электрическими сетями“. Поставил задачу, чтобы работы по модернизации и реконструкции выполнялись не за счет повышения тарифа, а за счет снижения производственных затрат, то есть себестоимости», — заявил председатель РЭС.

По его словам, Шавкат Мирзиёев поставил четыре задачи перед «Региональными электрическими сетями»: совершенствование системы менеджмента, SMART-системы, биллинговой системы и ERP-системы (Enterprise Resource Planning = планирование ресурсов предприятия). Глава компании пообещал вместе с сотрудниками полностью выполнить поставленные задачи до конца 2021 года.

Улугбек Мустафоев. Фото: «Узбекистан 24».

Президент 26 октября провел совещание по приоритетным задачам трансформации электроэнергетических предприятий. Он поручил разработать документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку электроэнергии. Сейчас с инвесторами заключаются долгосрочные соглашения о закупке энергии по фиксированным ценам.

Напомним, в Узбекистане с 2023 года планировалось заморозить тарифы на электроэнергию минимум на три года, а до этого выработать методику формирования тарифов.