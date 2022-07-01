Кабинет министров Узбекистана 30 июня принял постановление о внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов.

Документом утверждены новые цены на газ и электричество, которые вступят в силу с 15 июля 2022 года и 1 апреля 2023 года.

Электричество

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения останется без изменений — на уровне 295 сумов.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК и бюджетных организаций увеличится с 450 до 800 сумов (77,7%), а для остальных юридических лиц — с 450 до 600 сумов (+33%).

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф также остаётся без изменений — 147,5 сума.

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, также не меняется — 380 сумов.

При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (не меняется), на отопление — с 380 сумов (не меняется).

Стоимость одного кубометра газа для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1300 сумов (+96,9%), автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС) — с 1000 до 1150 сумов (+15%), тепловых электростанций — с 660 до 1000 сумов (+51,5%) и остальных юридических лиц — с 660 до 1100 сумов (+66,6%).

Тариф на сжиженный газ для населения не меняется — 1120 сумов.

Тарифы с 1 апреля 2023 года

Для повышения операционной эффективности и энергосбережения предприятий, а также указания «перспективной цели» по снижению себестоимости наряду с новыми ценами на текущий год также предлагается утвердить новые цены, которые вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

В частности, с этой даты цену на электроэнергию для НГМК, АГКМ и бюджетных организаций планируется увеличить с 800 до 850 сумов, а для остальных юридических лиц повысить с 600 до 700 сумов.

Что касается газа, то для тепловых электростанций тариф будет увеличен с 1000 до 1200 сумов, для НГМК, АГМК и бюджетных организаций — с 1300 до 1350 сумов, для газовых заправок — с 1150 до 1350 сумов, для остальных юридических лиц — с 1100 до 1350 сумов.

Цены на топливно-энергетические ресурсы, устанавливаемые с 1 апреля 2023 года, в 2024 и 2025 годах будут индексироваться только на уровень инфляции (расти на уровне инфляции). Начиная с 2026 года планируется перейти на оптовый рынок электроэнергии, природного и сжиженного газа, и тогда цены будут формироваться на рыночных условиях.

Социальная норма пока не вводится.

«Исходя из мнений и замечаний населения по вынесенному на обсуждение проекту Постановления, специалистами пересматривается реализация „социальной нормы“, предусмотренной для населения в проекте Постановления, а также цены для населения оставлены без изменений», — заявили в Министерстве энергетики.



