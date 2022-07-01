Кабинет министров Узбекистана 30 июня принял постановление о внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов.
Документом утверждены новые цены на газ и электричество, которые вступят в силу с 15 июля 2022 года и 1 апреля 2023 года.
Электричество
Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения останется без изменений — на уровне 295 сумов.
Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК и бюджетных организаций увеличится с 450 до 800 сумов (77,7%), а для остальных юридических лиц — с 450 до 600 сумов (+33%).
Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф также остаётся без изменений — 147,5 сума.
Природный газ
Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, также не меняется — 380 сумов.
При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (не меняется), на отопление — с 380 сумов (не меняется).
Стоимость одного кубометра газа для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1300 сумов (+96,9%), автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС) — с 1000 до 1150 сумов (+15%), тепловых электростанций — с 660 до 1000 сумов (+51,5%) и остальных юридических лиц — с 660 до 1100 сумов (+66,6%).
Тариф на сжиженный газ для населения не меняется — 1120 сумов.
Тарифы с 1 апреля 2023 года
Для повышения операционной эффективности и энергосбережения предприятий, а также указания «перспективной цели» по снижению себестоимости наряду с новыми ценами на текущий год также предлагается утвердить новые цены, которые вступят в силу с 1 апреля 2023 года.
В частности, с этой даты цену на электроэнергию для НГМК, АГКМ и бюджетных организаций планируется увеличить с 800 до 850 сумов, а для остальных юридических лиц повысить с 600 до 700 сумов.
Что касается газа, то для тепловых электростанций тариф будет увеличен с 1000 до 1200 сумов, для НГМК, АГМК и бюджетных организаций — с 1300 до 1350 сумов, для газовых заправок — с 1150 до 1350 сумов, для остальных юридических лиц — с 1100 до 1350 сумов.
Цены на топливно-энергетические ресурсы, устанавливаемые с 1 апреля 2023 года, в 2024 и 2025 годах будут индексироваться только на уровень инфляции (расти на уровне инфляции). Начиная с 2026 года планируется перейти на оптовый рынок электроэнергии, природного и сжиженного газа, и тогда цены будут формироваться на рыночных условиях.
Социальная норма пока не вводится.
«Исходя из мнений и замечаний населения по вынесенному на обсуждение проекту Постановления, специалистами пересматривается реализация „социальной нормы“, предусмотренной для населения в проекте Постановления, а также цены для населения оставлены без изменений», — заявили в Министерстве энергетики.
Alijon Abduxalikov
ХУДОИМГА ШУКУР!!!
Samir Damir
Привет повышение цен на все что только возможно. Ещё и ташиссикувати передают частной компании.
Бахтиёр
Для населения на какое время отложили повышение? Юридические лица теперь поднимут цены в связи с увеличением энергоресурсов.
Max F
Надеюсь все понимают что в итоге платить за повышение будут простые люди. т.к. любая вещь сделанная и доставленная потребителю (народу) сделана и доставлена с использованием газа, электричества.. наш бензин кстати тоже делается путём сжатия и смешивания газа.. тоесть цену на электричество не подняли а руку в карман народу засунули глубоко и широко по любому.. по ходу через карман ещё и глубже проникли и причиндалы сжимают.