Реформы энергетического сектора с переводом тарифов на рыночные цены в Узбекистане пройдёт поэтапно. Об этом в послании парламенту и народу 20 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

Проблемы в энергетике появились не сегодня, в течение многих лет не вкладывались средства в новые газовые месторождения, не модернизировались электрические и газовые сети, отметил он.

«Не нужно этого скрывать. Если бы мы все заработанные средства вкладывали сюда, не было бы изменений и таких зарплат в социальной сфере. Теперь пришло время. Законы мы изменили, создали условия для приватизации, приняли закон о государственно-частном партнёрстве. Из-за того, что мы этого не сделали, в системе отсутствовал чёткий учёт, а крупные убытки стали обычным явлением», — отметил он.

За последние шесть лет численность населения Узбекистана увеличилась на 13%, а число промышленных предприятий — в 2 раза, с 45 тысяч до 100 тысяч. В результате спрос на электроэнергию вырос не менее чем на 35% и увеличивается из года в год, сказал президент.

Для устойчивого развития экономики необходимо вложить 25−30 млрд долларов в энергетический сектор. Этого можно добиться только за счёт привлечения частных инвестиций, заявил Шавкат Мирзиёев.

За последние три года в отрасль было привлечено прямых инвестиций на 8 млрд долларов. На прошлой неделе завершился тендер на строительство ещё трёх солнечных станций мощностью 500 МВт в Бухаре, Намангане и Хорезме, напомнил он.

«С начала года мы запустили 7 электростанций мощностью 1500 МВт. В следующем году мы завершим 11 крупных проектов на 4500 МВт. В частности, дополнительно 14 миллиардов киловатт электроэнергии будет произведено за счёт солнечных и ветряных электростанций, которые будут построены в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях. За счёт этого подача электроэнергии населению увеличится на 50%. На 50%!» — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что многие экономисты предлагают переход к свободному рынку в энергетическом секторе.

«Это правильный путь. Я тоже этого хочу. Но нужно задуматься об одном. Нужно учитывать доход на душу населения. Почему мы с первого дня выдаём кредиты, чтобы сделать семьи предпринимателями, создаём возможности, хоть и немного, но меняем доход на душу населения? Если сейчас мы отпустим [энергоресурсы] на рыночные цены, откуда люди будут платить это? Как мы будем сокращать бедность? Экономисты правы, я тоже этого хочу, но что будет в Узбекистане, если мы сделаем это? Завтра же люди будут страдать», — отметил глава государства.

Президент сообщил, что реформу в этой сфере необходимо проводить «с учётом социальной защищённости народа, поэтапно и без спешки».

«Мы обязательно должны перейти на свободный рынок. Если мы не перейдём на свободный рынок, инвестор никогда не придёт к нам», — подчеркнул он.

Ожидается, что при необходимости семьям с тяжёлыми условиями будут предоставляться субсидии на два-три года для покрытия затрат на энергоресурсы по повышенным тарифам.

«Каждому нуждающемуся мы будем предоставлять субсидии на да-три года, если нужно… Другие семьи, у которых хороший доход и которые имеют 3 сауны, 20 телевизоров, могут покупать сколько хотят [электроэнергии], но по рыночным ценам. Сейчас люди с хорошим доходом и те, у кого нет доходов, покупают по одинаковой цене. Это несправедливость!» — сказал он.

В Узбекистане планировалось повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов с 1 июля. Однако позже правительство отказалось от идеи введения соцнормы и повышения цен для населения, а затем передумало повышать тарифы и для бизнеса.

При этом в правительстве отмечали, что около 80% абонентов в стране расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, хотя на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

В то же время 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.