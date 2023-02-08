Повышение цен на электричество и газ в Узбекистане может произойти в мае. Об этом в беседе с «Газетой.uz» 26 января заявил заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев.

«[Либерализация] ожидается в мае. Это включено в прогноз [инфляции]», — сказал он.

Центробанк ранее одобрил два сценария развития экономики Узбекистана до 2025 года. Согласно основному сценарию, начнётся фискальная консолидация (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита для обеспечения фискальной устойчивости) за счёт структурных изменений и постепенной корректировки регулируемых цен к рыночным, улучшится конкурентная среда за счёт снижения роли государства в экономике и продолжения запланированных реформ, объёмы частных и прямых иностранных инвестиций будут расти высокими темпами.

При альтернативном сценарии регулируемые цены (на газ, электричество, теплоснабжение) будут индексироваться исходя из уровня инфляции.

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Бехзод Хамраев ожидает, что либерализация цен произойдёт в рамках основного сценария.

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае мы писали, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляют, но позже отложило принятие решения об этом.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. По его словам, миллиарды долларов субсидий в большей степени поощряют богатых.