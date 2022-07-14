Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 14 июля подписал постановление о временной приостановке действия постановления Кабинета министров от 30 июня «О внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов».

Как мы писали, постановление предусматривало повышение с 15 июля цен на электричество и газ для бюджетных организаций, компаний, заправок, тепловых электростанций и других юридических лиц.

В Министерстве экономического развития и сокращения бедности сообщили, что «рабочая группа продолжает изучение предложений населения и бизнеса».