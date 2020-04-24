Запланированная либерализация цен на энергоносители отложена на неопределенный срок. Об этом на онлайн-брифинге в пятницу сообщил заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков.

По данным «Газеты.uz», правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте.

«В условиях пандемии коронавируса, снижения доходов населения и потери работы будет неправильной политикой повышать цены на энергию — это понимает наше руководство. Реформы в этой сфере немного отсрочены», — сказал Одилбек Исаков.

Он также прокомментировал предоставление Международным валютным фондом кредитных средств в 375 млн долларов правительству Узбекистана, что составляет половину членской доли страны в МВФ. Говоря об условиях кредитования, замминистра сказал, что фонд заинтересован в том, чтобы страна продолжила осуществление реформ.

Ранее миссия МВФ рекомендовала Узбекистану продолжить корректировку цен, особенно в энергетическом секторе, чтобы сократить потери госпредприятий, добиться экономии энергоресурсов и привлечь иностранных инвесторов. Международные партнеры с пониманием относятся к отсрочке либерализации тарифов на энергоресурсы, отметил Одилбек Исаков.

«Наши международные партнеры это тоже полностью понимают. Здесь никаких проблем нет. После окончания пандемии и возвращения жизни в нормальное русло эти реформы продолжатся», — заявил он.

В начале апреля Министерство энергетики сообщало, что в ближайшее время повышение цен на электроэнергию не планируется. Причиной указывалось внедрение в сфере государственно-частного партнерства, которое положительно сказывается на стоимости энергии.

«Как показали первые шаги в данном направлении — ведущие международные компании, желающие построить и управлять частными электростанциями в нашей стране, во главу угла в своих проектных предложениях ставят более низкие тарифы на электроэнергию по сравнению с теми, что действуют сегодня на государственных электростанциях. Наряду с другими принимаемыми мерами, ГЧП позволит обеспечить снижение себестоимости электроэнергии и как следствие благоприятную тарифную политику в средне- и долгосрочной перспективе», — отмечалось в сообщении.