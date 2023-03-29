Тарифы на энергоресурсы для населения Узбекистана в 2023 году не планируются. Об этом 29 марта на пресс-конференции в АИМК заявил заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов.

«С 2019 года тарифы не увеличивались… Есть ли необходимость в этом с точки зрения экономики? Да, есть. Я только что сказал про бюджетный дефицит, который образуется ради этого. Будет ли сейчас повышение [тарифов]? Сказать уверенно не могу. Скорее всего, не будет. Как минимум для граждан точно не будет. Но это не означает то, что мы не думаем об этом и не обсуждаем этот вопрос. Обсуждается несколько вариантов, в том числе и с какой-то социальной нормой», — заявил он.

По его словам, «богатые люди, которые потребляют очень много газа и электроэнергии, которые в холодную зиму ходят дома в футболках и так далее, они, наверное, должны платить по рыночной стоимости».

«Я думаю, что это будет очень справедливо. А если человек включён в социальный реестр или по каким-то причинам мало зарабатывает, у него двухкомнатная квартира, он экономно тратит свет и газ, таких, наверное, нужно поощрять. Такие тарифы применяются в большинстве стран. Я думаю, что мы к этому придём. Вопрос: когда, но наверное, придём», — добавил замминистра.

«Население и бизнес будут недовольны не высокими тарифами, а отсутствием газа и электричества»

Финансист Отабек Бакиров считает, что нельзя откладывать либерализацию энергетического рынка.

«Конечно, я далёк от осуждения или оправдания уважаемого заместителя министра за это заявление. Я думаю, что Дилшод Султанов очень хорошо представляет и понимает последствия сохранения тарифов без изменений для экономического роста, сбалансированности бюджета и бизнеса. Минувшей зимой многие узбекистанцы осознали и ощутили на себе последствия сохранения действующей системы и тарифов без изменений для нашей энергетики, которая находится в водовороте перманентных проблем и потеряла равновесие даже без аномального холода и аномальной жары», — отметил он.

Эксперт заявил, что общество уже начало осознавать, что текущая ценовая политика усугубляет существующее социальное неравенство в госудерстве, «стоящей на пороге провозглашения себя социальным государством (по Конституции в новой редакции)».

«То есть призыв оставить тарифы без изменений уже не имеет такого популистского эффекта, как раньше. Следует учитывать, что дальше и население, и бизнес будут недовольны не высокими тарифами, а отсутствием газа и электричества», — считает Отабек Бакиров.

Он также сослался на выступление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с серьёзным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

«Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами. Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов. В целом, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны», — отметил он.

По его словам, «для тех, кто сейчас днём и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше». «В этом и проявляется социальная справедливость», — подчеркнул он.

Отабек Бакиров отметил, что для восстановления экономического роста, социальной справедливости и модернизации страны «переход к рынку нельзя откладывать даже на период после 2023 года». «Это будет, так сказать, наш последний шанс, и я лично не вижу более важной задачи, чем энергетическая реформа в 2023 году», — написал финансист.

Хронологий событий

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае 2022 года мы писали, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляют, но позже отложило принятие решения об этом.

В конце прошлого года президент назвал необходимыми рыночные цены на энергоресурсы с поддержкой уязвимых слоёв населения.

В феврале заместитель главы Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев сообщал, что ожидает либерализацию цен на электричество и газ в мае.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. По его словам, миллиарды долларов субсидий в большей степени поощряют богатых.