В Узбекистане планируется либерализировать цены на энергоресурсы и ввести социальные нормы их потребления. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров «Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы», выставленного на обсуждение до 15 июня.

Документом предлагается установить размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов:

электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;

газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с октября по март в зависимости от сезона) — до 700 кубометров.

Под социальной нормой потребления энергии понимается определённое количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть, он продаётся по относительно низкой (льготной) цене до определённой нормы, а свыше этой нормы продаётся по рыночным ценам.

Проектом постановления с 1 июля 2022 года планируется повышение цен на энергоресурсы.

Электроэнергия

а) Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения планируется увеличить с 295 до 325 сумов (+10,1%) при потреблении до 250 кВт·ч в месяц. За каждый следующий кВт·ч выше социальной нормы (более 250 кВт·ч) тариф составит 650 сумов.

Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономразвития, при предлагаемых дифференцированных тарифах плата для абонентов, использующих до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц, повысится примерно на 7500 сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — на 25 тысяч сумов, а для абонентов, использующих до 400 кВт·ч, — на 61 тысячу сумов.

б) Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК и бюджетных организаций увеличится с 450 до 800 сумов (77,7%), а для остальных юридических лиц — с 450 до 600 сумов (+33%).

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф планируется увеличить с 147,5 до 165 сумов (+11,8%).

Природный газ

а) Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, увеличится с 380 до 410 сумов (7,8%) при потреблении газа в пределах 200 кубометров с апреля по сентябрь и при наличии счётчики газа. Если потребление будет выше соцнормы (более 200 кубометров), то тариф увеличится до 1200 сумов.

При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, увеличится с 660 сумов до 1200 сумов (+81,8%), на отопление — с 380 сумов до 700 сумов (+84,2%).

В отопительный сезон тарифы будут рассчитываться исходя из социальной нормы в 700 кубометров (при расходе меньше этой отметки — 410 сумов, больше — 1200 сумов).

По данным Минэкономразвития, вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 200 кубометров расходы увеличатся до 6000 сумов в месяц, при потреблении до 300 кубометров — до 88 тысяч сумов в месяц.

Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 700 кубометров природного газа, дополнительные расходы после повышения составят до 21 тысячи сумов в месяц, при потреблении до 1000 кубометров — до 267 тысяч сумов в месяц.

б) Стоимость одного кубометра газа для Навоийской ГМК, Алмалыкской ГМК и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1300 сумов (+96,9%), автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС) — с 1000 до 1200 сумов (+12%), тепловых электростанций — с 660 до 1000 сумов (+51,5%) и остальных юридических лиц — с 660 до 1150 сумов (+74,2%).

Тариф на сжиженный газ для населения предлагается увеличить с 1120 до 1600 сумов (+42,8%). При этом с учетом того, что на одного абонента в месяц поставляется в среднем 20 кг сжиженного газа, дополнительные расходы абонента составят 9600 сумов в месяц, оценили в Минэкономразвития.

Тарифы с 1 апреля 2023 года

Для повышения операционной эффективности и энергосбережения предприятий, а также указания «перспективной цели» по снижению себестоимости наряду с новыми ценами на текущий год также предлагается утвердить новые цены, которые вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

В частности, с этой даты цену на электроэнергию для НГМК, АГКМ и бюджетных организаций планируется сохранить на уровне 800 сумов, а для остальных юридических лиц повысить с 600 до 700 сумов.

Что касается газа, то для тепловых электростанций тариф будет увеличен с 1000 до 1200 сумов, для НГМК, АГМК и бюджетных организаций — с 1300 до 1350 сумов, для газовых заправок — с 1200 до 1400 сумов, для остальных юридических лиц — с 1150 до 1350 сумов.

Цены на топливно-энергетические ресурсы, устанавливаемые с 1 апреля 2023 года, в 2024 и 2025 годах будут индексироваться только на уровень инфляции (расти на уровне инфляции). Начиная с 2026 года планируется перейти на оптовый рынок электроэнергии, природного и сжиженного газа, и тогда цены будут формироваться на рыночных условиях.

Обоснование

Как отмечает Минэкономразвития, в республике из года в год растёт спрос на топливно-энергетические ресурсы. В частности, за последние пять лет объём электроэнергии, поставляемой населению, увеличился с 11 млрд до 16 млрд кВт·ч (в 1,5 раза), а объём природного газа — с 10 млрд до 13 млрд кубометров (в 1,3 раза).

В связи с перебоями в энергоснабжении (в 2021 году было недопоставлено 2−3 млрд кВт·ч электроэнергии по сравнению с фактическим спросом), низким качеством оказываемых услуг, неустойчивым финансовым положением предприятий отрасли, для обеспечения возникающего дополнительного спроса на энергоресурсы необходимо создание новых производственных мощностей, требуется поэтапное реформирование рынка энергоресурсов для широкого привлечения частных инвестиций.

«При разработке проекта постановления в качестве основного критерия была взята, прежде всего, социальная защита малообеспеченного слоя населения. Исходя из международного опыта, в целях повышения эффективности социальной защиты в интересах малообеспеченных и низкодоходных слоев населения устанавливается внедрение системы „социальная норма“ по всей республике», — говорится в сообщении.

Всего в республике насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Поскольку вышеуказанные показатели представляют собой среднемесячный уровень потребления энергоресурсов в течение года, проведено выборочное исследование абонентов Ташкентской и Наманганской областей, а также города Ташкента для определения точных размеров среднемесячного потребления, говорится в сообщении.

К примеру, по результатам исследования, в этих регионах в неотопительный период 86% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 65% в многоквартирных новостройках и 57% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.

В отопительный период 78% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 77% в многоквартирных новостройках и 44% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.

Кроме того, в вышеуказанных регионах в неотопительный период все абоненты, проживающие в старых многоквартирных домах, 99% в многоквартирных новостройках и 86% в частных домах потребляли в среднем до 200 кубометров природного газа в месяц.

В отопительный период все абоненты, проживающие в старых многоквартирных домах, 93% в многоквартирных новостройках и 64% в частных домах на земле (дворах) потребляли в среднем до 700 кубометров природного газа в месяц.

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития 18 мая анонсировали реформу рынка энергоресурсов, а также внедрение социальной нормы потребления электричества и газа по всему Узбекистану. Рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, заявили в министерствах.