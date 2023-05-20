В Узбекистане к сентябрю 2023 года представят новую программу развития энергетики, которая будет предусматривать либерализацию цен на газ и электричество и введение социальных норм потребления. Об этом 19 мая на энергетическом форуме в Ташкенте сообщил первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, одной из основных целей правительства является устранение барьеров для эффективной работы и роста электроэнергетического сектора. Сейчас совместно с международными финансовыми институтами и другими организациями Министерство энергетики разрабатывает новую нормативную базу для всего сектора, которая станет основой для будущих реформ.

«Мы готовим основы для перехода к конкурентному рынку электроэнергии в Узбекистане. Сейчас мы работаем над программой, по которой будем привлекать иностранные компании и зарубежный опыт по транспортировке электроэнергии в регионах. Мы хотим привлечь хорошие управляющие компании, которые смогут показать нам новый подход к выработке и транспортировке электроэнергии конечному потребителю», — заявил первый замминистра энергетики.

Кроме того, ожидается появление отдельного регулятора, который «на рыночной основе будет регулировать тарифы и отношения между производителем энергии и потребителем». Изучается опыт Азербайджана, Турции и стран Европы.

«Что касается регулятора, который будет независимым, мы сейчас изучаем много хорошего опыта, который есть в мире. Например, тот опыт, который сейчас является новым опытом, например, в Азербайджане. Нам нравится подход, который они установили. Они создали регулятор, но этот регулятор пока работает под крышей министерства энергетики. Почему? Потому что они сейчас изучают, тестируют и смотрят, как это работает. И потом они позволят этому регулятору быть независимым», — рассказал он.

К сентябрю 2023 года Министерство энергетики планирует представить новую программу развития энергетики Узбекистана.

«И через эту программу мы планируем провести либерализацию цен на энергоносители, ввести социальные нормы потребления. Для повышения эффективности работы энергозатратных предприятий, а также для обозначения долгосрочных целей мы хотим снизить энергозатраты и разделить их на разные тарифы, потому что в настоящее время применяться один тариф газа и электричества для каждого предприятия. Поэтому мы хотим разделить их и сделать отдельный подход к каждому субъекту, каждому бизнесу и слоям общества в Узбекистане», — заявил Азим Ахмедхаджаев.

Попытка либерализации энергорынка

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Либерализация же цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывалась.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годах.

В мае 2022 года мы писали, что в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

85% из 4 миллионов абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. При этом на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля 2022 года, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляют, но позже отложило принятие решения об этом.

В конце прошлого года президент назвал необходимым ввод рыночных цен на энергоресурсы с поддержкой уязвимых слоёв населения.

В феврале заместитель главы Центрального банка Бехзод Хамраев сообщал, что либерализация цен на электричество и газ ожидается в мае. В конце марта замглавы Минэкономфина Дилшод Султанов заявил, что в 2023 году не планируется повышать тарифы на энергоресурсы, но этот вопрос обсуждается.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчёркивал он.

Оптовый рынок

Планировалось, что Узбекистан перейдёт на оптовый конкурентный рынок электроэнергии до 2025 года в три этапа. На первом этапе была предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию. Предполагалось, что данный рыночный подход позволит повысить качество продукции и снизить цены.

В ходе второго этапа ожидалось создание оператора системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно должны были передать поставщикам. Эти поставщики могли бы получить право продавать электроэнергию потребителям на основании лицензии.

Третий этап — «Внутридневные (почасовые) продажи». На торговой площадке в режиме онлайн будут торговаться избыточные или дефицитные объёмы почасового производства и потребления электроэнергии.

Бывший заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в июне 2022 года сообщал, что согласно новой концепции, для перехода на конкурентные оптовый и розничный рынок электроэнергии потребуется четыре этапа. По его словам, президент разрешил утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать своё производство.

С 2023 года для частных компаний планировалось открыть рынок сбыта электроэнергии. В 14 районах и городах они должны были получить право продавать электричество юрлицам. Также планировалось перейти на новую систему управления энергорынком, создав компанию для оптовой купли-продажи энергии и агентство для регулирования сферы. Однако пока эти планы не были реализованы.