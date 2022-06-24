Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на пленарном заседании в пятницу единогласно концептуально одобрили и приняли в первом чтении проект конституционного закона о внесении поправок в Конституцию Узбекистана. Заседание транслировалось в прямом эфире (сейчас оно по этой ссылке недоступно).

При необходимых двух третях положительных голосов все присутствовавшие депутаты (131) проголосовали «за» принятие законопроекта.

Голосование было открытым. До его начала спикер палаты Нурдинжон Исмоилов попросил депутатов проголосовать за то, чтобы голосование было открытым. «За» проголосовали 129 депутатов, 1 воздержался и 1 не проголосовал.

Спикер отметил, что конституционная комиссия по реформе Конституции продолжит свою деятельность, обобщая предложения, поступающие от граждан и организаций, и внося их в Законодательную палату.

На данный момент текст проекта закона предлагает внести более 170 поправок в 66 статей Основного закона.

До голосования перед депутатами выступил глава конституционной комиссии, первый заместитель спикера Законодательной палаты Акмаль Саидов.

Рассказывая о работе, проделанной конституционной комиссией всего за месяц с момента её создания, он заявил, что «можно говорить об уникальном узбекском опыте по проведению конституционных реформ». В своей речи он также использовал фразу «узбекское ноу-хау».

Акмаль Саидов отметил, что идею реформы поддерживает весь народ Узбекистана и что она продиктована требованиями времени. Он сообщил, что комиссия уже получила более 60 тысяч предложений, что в 10 раз больше, чем при разработке действующей Конституции. Вице-спикер связал это в том числе с открытостью работы комиссии и возможностями, предоставленными информационными технологиями.

Он сообщил, что более 50 тысяч граждан, отправивших предложения, уже получили ответные сообщения с благодарностью.

На заседании также был рассмотрен проект конституционного закона о внесении поправок в Конституцию Узбекистана, внесённый Жокаргы Кенесом Каракалпакстана. Он направлен на совершенствование правовой базы социально-экономического развития региона. Депутаты приняли документ в первом чтении и согласились объединить его в единый проект конституционного закона.

Спикер Нурдинжон Исмоилов сообщил, что на следующий день — 25 июня — проект поправок будет опубликован для всенародного обсуждения в газетах «Халк сузи» и «Народное слово», а также на платформе «Mening Konstitutsiyam». Обсуждение продлится по 4 июля включительно, После этого законопроект будет вынесен на референдум.