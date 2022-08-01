В 00:00 часов 1 августа завершилось всенародное обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана. Оно велось с 25 июня.

На обсуждение сначала было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили ещё 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение ещё на 15 дней.

Как сообщила конституционная комиссия по реформе Основного закона, ответственные комитеты Законодательной палаты «продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта».

Насколько открытым будет этот процесс, неизвестно. Несмотря на то, что комиссия постоянно подчёркивает, что «источником поправок является народ», ряд изменений, вошедших в первоначальный проект поправок, стал неожиданным для узбекистанцев. И законопроект, и решения по продлению всенародного обсуждения принимались депутатами единогласно.

Проект поправок был разработан конституционной комиссией за месяц. Глава комиссии Акмаль Саидов тогда заявил об «уникальном узбекском опыте по проведению конституционных реформ», назвав это «узбекским ноу-хау».

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, были из проекта исключены.

По данным комиссии, на 30 июля от граждан и организаций поступило более 117,3 тысячи предложений по проекту закона о поправках (из них более 62 тысяч — до публикации проекта поправок). Большая их часть — 77,6 тысячи — получена по телефону. 24,3 тысячи предложений поступило через сайт «Это моя Конституция». 14,5 тысячи предложений граждане доставили лично. Количество коллективных обращений — около 860.

Ознакомиться с предложениями граждан возможности нет — после 25 июня они не публиковались на сайте по приёму предложений.