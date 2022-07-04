Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании в понедельник единогласно приняла решение о продлении срока всенародного обсуждения проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана до 15 июля, т. е. на 10 дней. Обсуждение должно было завершиться 4 июля.

Депутаты также согласились исключить из проекта поправок статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции, касающиеся суверенного статуса Каракалпакстана, т. е. эти статьи в действующем Основном законе будут оставлены без изменений. О необходимости этого во время визита в Нукус, где в конце прошлой недели прошли массовые демонстрации, говорит президент Шавкат Мирзиёев.

Открывая заседание, спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов повторил фразу, которую до этого озвучил президент, а ранее — государственные органы: «В отдельных случаях встречается неверное толкование поправок из-за недопонимание их сути. В частности, это касается статей [о статусе Каракалпакстана]».

Председатель Комитета палаты по борьбе с коррупцией и судебно-правовым реформам, член фракции партии «Миллий тикланиш» Жахонгир Ширинов в своём выступлении перечислил количество встреч, проведённых с населением и трудовыми коллективами, а также выступлений в средствах массовой информации. Он также отметил, что имеются случаи недопонимания предлагаемых поправок.

Для анализа и систематизации поступающих устных и письменных предложений нужно дополнительное время, отметил он.

Заместитель спикера Законодательной палаты, руководитель фракции партии «Адолат» Зухра Ибрагимова, избранная от Каракалпакстана, поддержала необходимость продления срока обсуждения.

Спикер Нурдинжон Исмоилов сказал, что фракция «Адолат» и ранее говорила, что обсуждение должно длиться не 10 дней, а дольше.

Лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов заявил, что в день от граждан поступает от 500 до 1000 предложений, на их рассмотрение и обработку уходит много времени.

Он добавил, что депутаты партии ездят по регионам страны и отмечают невиданную активность граждан в обсуждении поправок. Время нужно и на разъяснение сути поправок как можно большему количеству людей, сказал депутат, предлагая на 10 дней продлить всенародное обсуждение.

Шухрат Бафаев, глава Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан, член партии УзЛиДеП, сказал, что продление обсуждения необходимо, «потому что решается судьба всего народа».

«Узбекистан — самая большая страна в Центральной Азии, и сейчас решается судьба более 35 миллионов человек, поэтому обсуждение должно проходить шире». Он призвал провести отдельные встречи со всеми национальными культурными центрами в стране, чтобы донести суть изменений до представителей всех национальностей.

Лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в своём выступлении сослался на слова президента: «Будет то, что скажет наш народ».

«Исходя из этого мы считаем предложение очень своевременным», — отметил депутат. Он добавил, что у партии было опасение, что за такой короткий срок она не сможет выслушать мнения людей.

Главы фракций Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и Экологической партии Хайрулло Гаффоров заявили, что поддерживают предложения и отметили необходимость расширения масштабов обсуждений проекта поправок.

Член конституционной комиссии по реформе конституции заявил, что с момента провозглашения независимости страны «никогда не видел такой активности народа». «У молодёжи очень высокое сознание. Они переживают за своё будущее. Они задают много вопросов. Это говорит о том, что мы должны дать время народу, молодёжи», — сказал он.

Нурдинжон Исмоилов, подводя итог обсуждению, сказал, что «10 дней — это тоже не очень большой срок». Поэтому он попросил два ответственных комитета Законодательной палаты «изменить стиль своей работы» и помощи конституционной комиссии в этом.

Депутаты проголосовали за продление срока обсуждения на 10 дней и исключение из поправок статей о статусе Каракалпакстана единогласно.