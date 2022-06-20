Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон предложил принять поправки в Конституцию через референдум. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Конечно, у нас нет возможности подробно обсуждать с вами сегодня все важные и актуальные предложения, поступившие от наших людей в комиссию. Я коснулся лишь некоторых из них. По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», — сказал глава государства.

Президент отметил, что по действующему законодательству парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию. Согласно статье 127 Основного закона, изменения в Конституцию вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса, или референдумом.

«Однако я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа — настоящая народная Конституция», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, это соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ». «Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: „Новая Конституция Узбекистана — моя Конституция“», — отметил он.

Напомним, 16 июня президент подписал поправки в закон о референдуме, которые предусматривают изменения полномочий избирательных комиссий, расширение прав наблюдателей и другое. Кроме того, теперь решения, принятые референдумом, могут быть отменены не только путём референдума.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.