Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с 30-й годовщиной принятия Конституции. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в последние годы в Узбекистане ускоренными темпами проводятся широкомасштабные демократические реформы.

«Самое важное, кардинально меняется общественно-политическая жизнь страны, мышление и мировоззрение наших людей. Каждый гражданин Узбекистана, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущает себя полноправным членом общества, настоящим хозяином своей судьбы, не только причастным ко всем происходящим преобразованиям и обновлению, но и непосредственным участником этих процессов, свободной личностью, созидателем будущего», — считает он.

Глава государства отметил, что сегодня продолжается обсуждение изменений и дополнений в основной закон.

«Данная конституционная реформа продиктована сутью и логикой Стратегии развития Нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями нашего народа, самим стремительно меняющимся временем. Сегодня мы должны глубоко внедрить в Конституцию, законы, в нашу повседневную жизнь принцип „Человек — общество — государство“», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «защита человека, его жизни, прав, свобод, законных интересов, чести и достоинства личности как высшей ценности находится в центре наших конституционных реформ».

В частности, в основном законе планируется закрепить такие вопросы и нормы, как социально ориентированное государство, укрепление конституционных основ института семьи, надёжная защита представителей старшего поколения, лиц с инвалидностью, всесторонняя поддержка женщин и молодёжи, квалифицированное медицинское обслуживание населения, развитие образования, науки и культуры, гарантии экологических прав граждан и сохранение экологического баланса, расширение прав и полномочий институтов гражданского общества и махалли, обеспечение независимости СМИ.

«В этом процессе, дорогие соотечественники, обязательно будут учтены высказанные вами, людьми разных профессий и социального положения, мнения и предложения. Проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум. Именно так наш обновлённый Основной закон станет поистине народной Конституцией», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил о разработке масштабных программ и планов на 2023 год.

«В них находят конкретное отражение закрепляемые в Конституции стоящие перед нами большие задачи и наши благородные цели — дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, дружбы и согласия между живущими в республике представителями разных наций и конфессий, повышение благосостояния населения, возведение нового жилья, увеличение количества рабочих мест», — отметил президент.

В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.

20 июня на встрече с членами конституционной комиссии президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум.

Согласно закону о референдуме, он может проводиться в течение не мене полутора месяцев после объявления палатами Олий Мажлиса даты референдума. Эта дата до сих пор не была объявлена, а до 8 декабря осталось меньше полутора месяцев. Это означало, что референдум в оставшееся до Дня Конституции время не состоится.

В конце ноября Законодательная палата приняла решение продолжить работу над поправками в Конституцию. Против проголосовал один депутат (возможно, Алишер Кадиров).

«Газета.uz» публиковала статью о том, что в проекте поправок, который выставлялся на народное обсуждение, не хватает изменений, связанных с реальным разделением властей и укреплением репрезентативной демократии, при этом в нём были противоречия и повторы.