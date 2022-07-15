Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в пятницу приняла решение об очередном продлении срока всенародного обсуждения проекта конституционного закона о внесении поправок в Конституцию — теперь до 1 августа. Решение было принято единогласно.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, ответственные комитеты палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от соотечественников, а также доработке законопроекта.

Проект поправок, принятый депутатами единогласно, был опубликован 25 июня, для обсуждения было дано всего 10 дней. 4 июля депутаты признали, что этого срока было недостаточно, и единогласно решили добавить ещё 10 дней.

Тогда же они исключили из проекта статьи, касающиеся суверенного статуса Каракалпакстана, которые вызвали недовольство жителей республики и привели к жертвам.

В заявлении пресс-службы конституционной комиссии говорится, что по проекту закона поступило более 85 тысяч предложений, «что в первую очередь говорит о росте правовой культуры нашего населения».

Подробности — скоро.