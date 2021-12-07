Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с 29-й годовщиной принятия Конституции. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

Он отметил, что из-за продолжающейся во всем мире, в том числе и в Узбекистане, пандемии коронавируса торжества, посвященные Дню Конституции, провести не удастся в этом году. «Несмотря на это, нынешний праздник наполняет наши сердца радостью», — добавил президент.

«Нынешнее стремительно меняющееся время требует от нас созвучных ему действий и перемен, — говорится в поздравлении президента. — Для того чтобы иметь отвечающую требованиям времени Конституцию, мы должны подготовить проект обновленного основного закона, вынести его на всенародное обсуждение и усовершенствовать с учетом выдвинутых предложений».

По мнению Шавката Мирзиёева, принятие обновленного основного закона в 2022 году, в дни празднования 30-летия Конституции Узбекистана, «будет делом, достойным традиций нашей национальной государственности, отражающим интересы народа».

В поздравлении президент перечислил предлагаемые изменения в Конституцию.

Во-первых, необходимо заменить ранее действовавший принцип «государство — общество — человек» на новый: «человек — общество — государство», закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике.

Во-вторых, в процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека. «Это — важнейшее условие построения действительно народного государства», — подчеркивается в обращении.

В-третьих, конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, отражающее принцип «Общество — инициатор реформ», также является требованием времени, отметил президент.

В-четвертых, в основном законе необходимо определить конституционные основы развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране.

В-пятых, в целях полного обеспечения прав и интересов молодежи в Конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности.

В-шестых, по мнению президента, настало время закрепить в качестве конституционной нормы принцип «Новый Узбекистан — социальное государство».

В-седьмых, в целях повышения эффективности действующей системы защиты прав человека в Конституции также должны быть отражены вопросы недопущения детского труда, надежной защиты прав инвалидов, представителей старшего поколения.

В-восьмых, в настоящее время многие развитые государства, учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои конституции специальные экологические разделы. «В Конституции Узбекистана также важное место должно быть отведено правовым нормам, касающимся этого актуального вопроса», — считает президент.

В-девятых, целесообразно закрепить на конституционном уровне вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки, которые являются взаимосвязанными составляющими фундамента Третьего Ренессанса.

«Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение», — подчеркивается в поздравлении президента.

Он выразил уверенность, что палаты Олий Мажлиса, ветераны, женщины, молодежь, ученые-правоведы и политологи, деятели науки, творческая интеллигенция и весь народ выскажут мнение и взгляды по этому вопросу.

Президент также процитировал государственного деятеля Уинстона Черчилля: «Стать лучше — значит измениться, быть лучшим из лучших — значит меняться постоянно».