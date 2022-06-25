Сроки полномочий президента Узбекистана планируется продлить с 5 до 7 лет. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, вынесенного на всенародное обсуждение 25 июня.
Документ предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 90 Конституции, а именно замена слова «пять» на «семь». После поправок часть 2 будет изложена следующим образом:
Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Порядок выборов президента определяется законом Республики Узбекистан.
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства. Он добавил, что Шавкат Мирзиёев «не является политиком, цепляющимся за власть».
В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году. Тогда сроки были сокращены с 7 до 5 лет.
Дмитрий
А ну понятно, приехали ))
Thomass Mann
>Он добавил, что Шавкат Мирзиёев “не является политиком, цепляющимся за власть“.
>Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту
>Срок полномочий президента предлагается продлить до 7 лет.
)))
Shaha man
Опять тоже самое… а сколько иллюзий люди питали
Baxtiyor Akbarovich
Если ликвидирует коррупцию и решит проблемы с газом, пусть даже на всю жизнь оставят
Firuz Amonov
Считайте один голос уже против этой поправки.
Шохрухон Касымов
Частая сменяемость президентов не приводит ни к чему хорошему. Посмотрите на Кыргызскую Республику. Начиная с 2005 сменилось 8 президентов. Среди них даже те, которые возглавляли страну только 1 день. Сложно навести порядок и решить все проблемы за один день. Надо дать возможность завершить начатое дело. Для политической стабильности надо продлить сроки
Alexander
2040.