Сроки полномочий президента Узбекистана планируется продлить с 5 до 7 лет. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, вынесенного на всенародное обсуждение 25 июня.

Документ предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 90 Конституции, а именно замена слова «пять» на «семь». После поправок часть 2 будет изложена следующим образом:

Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Порядок выборов президента определяется законом Республики Узбекистан.





Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства. Он добавил, что Шавкат Мирзиёев «не является политиком, цепляющимся за власть».

В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году. Тогда сроки были сокращены с 7 до 5 лет.