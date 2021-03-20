В новостную повестку уходящей недели прямо-таки ворвался COVID-19, ранее отошедший вроде бы на второй план. Это напоминало дежавю — страна словно вернулась в прошлогодний март. В СМИ и блогосфере в годовщину прихода в Узбекистан коронавируса запустили хронику нашей борьбы с инфекцией: подспудно это создало даже некоторую пространственно-временную путаницу — это все тогда происходило, или прямо сейчас? Продолжающаяся пандемия, словно бесконечная лента Мёбиуса — геометрический объект, когда тебе кажется, что ты уже перешел на противоположную сторону, а на самом деле продолжаешь пребывать на все той же.

Разумеется, с прошлой весны в Узбекистане накоплена административная практика, позволяющая оперативно подкручивать гайки, когда и где это необходимо. Власти вновь заговорили о штрафах за отсутствие маски, некоторые школы в Ташкенте снова перешли на онлайн-обучение, а в обиход вернулось столь непонятное для нас выражение «социальная дистанция».

Повторный локдаун — естественно, последнее, чего хотелось бы пожелать только начавшей восстанавливаться отечественной экономике и обычной жизни людей. Желание властей приструнить запаниковавших граждан и избежать риска неоправданно жестких мер в нынешней довольно спокойной эпидемиологической ситуации можно понять. Оттого сама мысль о ковидном рецидиве как идущем вразрез с утвержденными планами — личными и государственными — встречает на различных этажах нашей социальной лестницы стойкое неприятие.

В этом контексте совершенно лишней уже не кажется риторическая конструкция «А что от вас требуется, друзья мои? Дис-цип-ли-на!», произносимая комическим начальником пионерлагеря Дыниным из кинофильма «Добро пожаловать, или…». Есть, правда, один нюанс. Работа наших чиновников по схеме «принести голову вместе с тюбетейкой» порой осложняет у простых людей восприятие любых необходимых в условиях пандемии ограничений и отражается на общем спокойствии. Поэтому главное в механическом процессе подкручивания гаек — не сорвать резьбу.

Массовая вакцинация от ковида, задуманная в Узбекистане аккурат сразу после Навруза, — процесс, не только страхующий от повторения локдаунов, но и требующий точной и внятной социальной настройки. Простыми соцопросами в СМИ «А вы будете прививаться?» такое сложное дело не решить. С каждым таким опросом количество сетевых вирусологов и иммунологов множится с геометрической прогрессией. Непонятно тогда, откуда жалобы на деградацию уровня нашего образования, в частности, медицинского, когда вон столько квалифицированных кадров на просторах интернета.

Как отмечал французский писатель-моралист Ларошфуко, «никто не доволен своим состоянием, но каждый доволен своим умом». Будучи примененной к процессу вакцинации, эта максима дает довольно парадоксальный эффект. Необъяснимым образом многие из нас, забыв про июльский коллапс медицинской системы и продолжая считать ковид «обычным насморком», при этом опасаются вакцины из-за недоказанных случаев патологий, списывая по традиции все трудности на заговоры мирового закулисья.

Безусловно, мировая ситуация с вакцинами, как на войне, постоянно меняется, и новые вводные любой прогноз по вакцинам могут запросто обнулить. Появление и распространение новых штаммов, вероятно, будет означать не только модификацию вакцин, но и пересмотр существующих правил их разработки, испытаний и выпуска. Но запускать вакцинацию все-таки необходимо как можно быстрее, потому что, как считают исследователи, даже вакцина с 50-процентной эффективностью способна облегчить пандемию, если ее распространить достаточно быстро.

Хорошо известно, кто кроется в деталях, и к вакцинации это тоже относится. Наши медицинские власти в очередной раз заверили узбекистанцев, что никого насильно заставлять прививаться не будут. Впрочем, вопрос «уколоться или нет» сегодня в глобальном мире контроля уже не ограничивается внутренним делом каждого. Понятно, что если человек не собирается в ближайшие лет 50 покидать пределы Узбекистана — на нет и прививки нет. Другое дело — поездка за рубеж, где встреча с зарубежными санитарными службами без вакцинного сертификата вполне может быть не столь теплой и радушной.

Тем временем, свои методы дезинфекции токсичных доходов по известной методе кнута и пряника решили продемонстрировать наши налоговики. ГНК, с одной стороны, запускает программу аудита более 200 компаний с высоким уровнем риска уклонения от уплаты налогов. С другой — объявил до 1 мая амнистию для тех, кто работал с так называемыми «обнальщиками». Подобный расчет предполагает, что в известных случаях пряник действеннее кнута. При том кнут вовсе не выводится из употребления, но хранится в сейфе у налоговых инспекторов.

Аудит не менее серьезного масштаба предстоит в нашей сфере строительства гидросооружений. Судебная история вокруг Сардобы еще не завершилась, однако даже самое объективное следствие вряд ли может здесь установить масштаб проблем в общенациональном масштабе. Стало известно, что группа экспертов Корпуса военных инженеров армии США прибыла в Узбекистан для оценки безопасности Гиссаракской и Тупалангской плотин в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

И отечественный, и мировой опыт показывает, что в подобном строительстве проверять гораздо сложнее, ибо все самое интересное находится в земле. Насчет объективности наших экспертов — возможно, они все святее Папы Римского — судить точно трудно, но мнение иностранных спецов вовсе не помешает. Что до сетевых приступов шпиономании, то в спутниковый век эти доводы можно спокойно погрузить в ту же мутную воду, где сегодня плещутся сардобинские сомы.

Тема строительства постоянно присутствует в региональных поездках президента Шавката Мирзиёева. Однако во время посещения Ташкентской области глава государства решил разнообразить пресс-подход и добавил в него остроту момента, прокомментировав сообщения о том, что зона отдыха «Шоввозсой» была построена для руководства Узбекистана.

Общество, к сожалению, медленно отвыкает от прежней традиции, когда риторика власти и реальность, данная в ощущениях, — две непересекающиеся прямые. В случае с «Шоввозсоем» — для президента, видимо, важен был сам факт обращения к массовому читателю и зрителю. Возможно, чтобы сообщить всем нам, что на самом верху каждая заметная сетевая история читается и просматривается в режиме обратной связи с населением. В самой стилистике ответа теперь важна не сухость официоза, а нормальная обычная прямая речь, местами даже с юмором. «Слово — полководец силы человечьей» — это явно про нынешний случай.

Работа в публичном пространстве также требует от его обитателей по возможности «прививаться» от разных ляпов и казусов. Это позволяет вырабатывать в организме антитела, блокирующие словесную инфекцию. Депутат Законодательной палаты от УзЛиДеП Расул Кушербаев — всегда желанный гость в медийном пространстве. Однако и он не учел, что чрезмерная открытость обычно строится по известной формуле «начиная с этого момента, всякое Ваше слово может быть использовано против Вас».

Обе новеллы, сброшенные депутатом в сетевое пространство — и про однополые браки, и про «доносы», — придерживаются базовой логики «В огороде бузина, а в Киеве — дядька». Можно еще вспомнить про древнегреческого персонажа Прокруста, который оставил нам в наследство свое знаменитое ложе — его последователи сегодня пытаются вогнать ситуацию в свои схемы и тезисы, отсекая любые другие факты и доводы.

В целом же, как учит нас наука социология и подтверждает история с депутатом, в любом мессенджере всякое событие не живет дольше трех дней, если не имеет реального продолжения. Зато все адепты и критики Расула Кушербаева получили возможность высказаться и проявить свою принципиальность — всякая птичка своим носиком кормится. Ну а реальность тем временем существует сама по себе. Однако вся эта затея наводит на другой вопрос. Сегодня депутатов почему-то влечет к запрету гей-браков, когда у парламента и правительства впереди огромное поле для работы, когда чиновников всех уровней не ругает только ленивый, причем совсем ленивый. Казалось бы, вот куда направить порыв законодательной активности.

Пожалуй, в нашем обществе настал тот самый момент, когда, перефразируя Дэн Сяопина, уже не важно, какого цвета кошка — либерального, традиционного, национального или всех цветов радуги. Ибо эта кошка, с которой можно сравнить нашу госбюрократию, уже давно должна не только радовать глаз своим окрасом, а по-настоящему ловить мышей и помогать делать нашу жизнь лучше. Такое вот у меня обновленческое пожелание на Навруз. Всех с праздником!

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