Государственный налоговый комитет 13 марта обновил список «сомнительных» предприятий, которые используют различные схемы уклонения от уплаты налогов, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

Если на первом этапе было выявлено 396 предприятий, на втором — 129, то затем добавилось еще 53 предприятия и общее количество достигло 578.

При этом позже в ходе налогового контроля 4 предприятия — Asl Inshoot, Mix Perfect, Maroof и Building Global Future — исключили из данного перечня. Кроме того, у 288 контрагентов этих предприятий зачет сумм НДС на сумму 21,9 млрд сумов проанализирован и не подлежит корректировке, а скорректированные суммы восстановят. Таким образом, их число снизилось до 574.

Что касается последних добавленных 53 «сомнительных» предприятий, то необоснованный зачет сумм НДС у 1733 контрагентов, работавших с ними, составил 87,3 млрд сумов и подлежит корректировке. В их персональные кабинеты уже направлены уведомления.

Государственный налоговый комитет сообщил, что должностные лица этих предприятий не будут привлечены к административной или уголовной ответственности, если до 1 мая добровольно подадут уточненную налоговую отчетность по необоснованному зачету НДС.

По данным ГНК на 12 марта, для внесения ясности в необоснованный зачет сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 1,26 трлн сумов камеральная налоговая проверка завершена в 8689 компаниях. В итоге на 8422 предприятиях (97%) факт «фиктивных» сделок (1,19 трлн сумов) подтверждён.