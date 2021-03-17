Для поддержки добропорядочных предпринимателей и формирования равной конкурентной среды государственные налоговые органы начинают налоговый аудит, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

Аудит коснётся тех компаний, в деятельности которых выявлен высокий риск уклонения от уплаты налогов.

К настоящему времени, по результатам автоматизированной системы «риск-анализ», на основе 66 критериев определены сферы деятельности налогоплательщиков с высоким уровнем риска. Это — строительство, производство, импорт, оказание услуг, торговля, сельское хозяйство.

Например, только в январе компании при реализации цемента не уплатили налогов на сумму свыше 14 млрд сумов. В результате потери госбюджета могут составить примерно 160−170 млрд сумов в год.

Аналогичная ситуация при производстве и продаже алкогольной продукции. На январь не уплачено налогов в размере 22 млрд сумов. В результате потери госбюджета оцениваются в среднем 260−270 млрд сумов в год. И таких примеров множество, отметили в ГНК.

Автоматизированная система «риск-анализ» ГНК по состоянию на 17 марта выявила более 200 предприятий с самой высокой степенью риска (полный список здесь — .pdf). В списке также указаны 50 крупных налогоплательщиков (несколько банков, мобильные операторы, строительные компании и другие).

В связи с этим с 20 апреля в этих компаниях (в частности, крупные импортеры, фирмы по производству и реализации строительной, алкогольной и табачной продукции, а также сферы услуг) поэтапно будет проводиться налоговый аудит.

«Однако, это не означает, что налоговый аудит коснется только эти сферы деятельности. Если у налогоплательщика будет обнаружен высокий риск неуплаты налогов, налоговый аудит также будет проводиться в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Следовательно, опубликованный список может дополняться новыми предпринимателями с высоким уровнем риска уклонения от уплаты налогов исходя из результатов риск-анализа.

Этапы проведения налогового аудита:

на I этапе — с 20 апреля 2021 года — налоговый аудит пройдёт в 56 предприятиях;

на II этапе — до 1 июля 2021 года проверят 150 компаний с высокой степенью риска;

предусмотрен также III этап, который начнется 1 июля 2021 года. Налоговый аудит коснётся, по предварительным данным, еще 500−800 предприятий.

ГНК призывает предпринимателей работать с соблюдением норм налогового законодательства, а также не проводить «сомнительные» операции, чтобы не попасть в список предприятий с высокой степенью риска.

По результатам налогового аудита могут осуществляться доначисление налогов и применяться финансовые санкции.

Вместе с тем, до 1 января 2022 года введён порядок, в соответствии с которым налоговые органы уведомляют бизнес-омбудсмана о назначении налогового аудита.