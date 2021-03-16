Группа экспертов Корпуса военных инженеров армии США (United States Army Corps of Engineers, USACE) по мониторингу безопасного функционирования гидротехнических сооружений прибыла в Узбекистан 15 марта, сообщает ИА «Дунё».

Специалисты совместно с представителями Министерства водного хозяйства, «Узбекгидроэнерго», Государственной инспекции «Госводхознадзор» и других структур до 28 марта обследуют Гиссаракскую и Тупалангскую плотины в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Эксперты изучат физическое состояние и целостность гидросооружений, проанализируют потенциальные риски сбоев их функционирования. По итогам планируется разработка моделей возможных сбоев, анализ последствий, а также выработка рекомендаций по техническому мониторингу и повышению уровня безопасности плотин.

Ранее в январе эксперты USACE провели онлайн-тренинги для узбекских специалистов, ответственных за безопасность плотин.

USACE был создан в 1775 году и несёт ответственность за планирование, проектирование, строительство плотин и защиту от наводнений, а также восстановление биоразнообразия природных экосистем в США. Корпус также помогает в проектировании, строительстве, обследовании безопасности гидросооружений и ликвидации последствий прорыва дамб в 110 странах мира.