Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области в четверг прокомментировал сообщения в интернете о том, что зона отдыха «Шоввозсой» была построена для руководства Узбекистана.

«Это государственное предприятие железных дорог. Никто там не живет, и никому оно не передано. Это государственное место. Какое отношение имеет к нему президент?» — сказал Шавкат Мирзиёев, отвечая на вопрос журналиста Азизы Курбановой (видео).

«Президент если туда и поедет, то с каким-либо высокопоставленным человеком, сотрудничество с которым может принести пользу Узбекистану», — добавил он.

«Что же вы не скажете: мы с президентом ходим пешком, вы тоже приезжайте и попробуйте хоть раз походить с ним пешком», — пошутил глава государства.

«И потом, сколько раз за пять лет президент отдыхал? Почему вы такой вопрос не зададите?» — отметил Шавкат Мирзиёев.

В конце февраля компания «Узбекистон темир йўллари» заявила, что «Шоввозсой», расположенный на охраняемой территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата в Ташкентской области, находится в ведении этой компании.

Помимо её сотрудников, зона отдыха оказывает услуги в сфере экотуризма, экстремального туризма и оздоровления представителям Администрации президента, Кабинета министров, разных министерство, ведомств и государственных организаций, хокимиятов, а также населению республики и иностранным инвесторам, партнёрам и туристам, говорилось в заявлении компании.