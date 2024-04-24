Государственные органы Узбекистана начали обновлять свой автомобильный парк и переходить на электромобили и гибридные автомобили.

Поддержка министерств, ведомств, хокимиятов и предприятий с долей государства 50% и более в приобретении электромобилей и гибридных автомобилей была определена постановлением президента от 19 декабря 2022 года (ПП-443). Согласно целевым показателям, в 2023—2025 годах планируется закупить 3863 гибридных и электромобиля на сумму 1,32 трлн сумов. Цели обновления автопарка — широкое внедрение «зелёных» технологий и уменьшение выбросов вредных газов в атмосферу.

Для приобретения гибридных и электромобилей разрешено использовать внебюджетный фонд. Закупки должны проводиться в соответствии с ограничениями по максимальной цене автотранспортных средств, а также требований к периоду их замены на новые.

«Газета.uz» изучила портал государственных закупок и обратила внимание, что ряд хокимиятов использует для закупки новых машин средства своего фонда «Мехр дафтари» («Тетрадь доброты») по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фонды «Мехр дафтари» были созданы при региональных органах власти в 2021 году — когда в стране было начато внедрение новой системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детские дома были закреплены за Национальной гвардией. Эти фонды финансируются за счёт спонсорских пожертвований и 3% отчислений с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (за исключением пива и натурального вина).

Средства фондов должны направляться на решение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку одарённых детей, помощь в подготовке к жизни, организации их образования, направление в профессию и обеспечение их трудоустройства, компенсации задолженности по коммунальным платежам и другие цели.

Именно фонды «Мехр дафтари» (созданы без образования юридического лица, попечительские советы возглавляют хокимы) указаны покупателями новых автомобилей в ряде госзакупок хокимиятов.

К примеру, в процессе исполнения находятся соглашения от имени фонда «Мехр дафтари» хокимията Кашкадарьинской области на покупку четырёх «гибридов» BYD Song Plus за 1,78 млрд сумов (1, 2, 3, 4). 9 июня прошлого года от этого фонда также оставлена заявка на покупку Сhevrolet Equinox (оснащён гибридной системой start-stop) за 450 млн сумов, которая до сих пор находится в процессе исполнения (сейчас автомобиль продаётся со скидкой).

В настоящее время в автопарке областного хокимията насчитывается более 30 служебных автомобилей. При этом у областной администрации имеется задолженность в 1,98 млрд сумов.

Из фонда «Мехр дафтари» хокимията Джизакской области также приобретается два BYD Song Plus DM-i («гибрид») за 768,3 млн сумов и ещё один такой же автомобиль за 444,5 млн сумов.

Из фонда «Мехр дафтари» Бухары покупается электромобиль за 412 млн сумов. Модель не указана, но по запасу хода в спецификациях — 520 км — можно предположить, что речь о BYD Song Plus EV Champion.

6 июня 2023 года из фонда «Мехр дафтари» Сурхандарьинской области планировалось купить Chevrolet Gentra (не «гибрид» и не электромобиль) за 156,3 млн сумов. В качестве обоснования было указано распоряжение бывшего хокима области Туры Боболова, где говорилось о выделении 237,1 млн сумов за счёт резервного фонда местного бюджета на ремонт двух Captiva и покупку Gentra.

Электромобили для других госорганов

В сентябре 2023 года Генеральная прокуратура за 2,67 млрд сумов приобрела шесть гибридных автомобилей BYD Song Plus DM-i (по 444,5 млн сумов каждый).

В августе Генпрокуратура также приобрела Chevrolet Malibu 2 за 419 млн сумов, а также три Chevrolet Lacetti L-Comfort Plus за 378,2 млн сумов (автомобили с двигателем внутреннего сгорания).

Кроме того, в рамках программы Trade-In ведомство обновило старые автомобили на новые. Chevrolet Equinox 2022 года производства заменён на Equinox AT 3LT с доплатой 208,5 млн сумов, а Lacetti 2018 года — на Lacetti L-Style.

Ассоциация махаллей, созданная в конце 2023 года, покупает два BYD Song Plus DM-i Champion за 819,4 млн сумов и премиальный электромобиль BYD Han за 603,18 млн сумов.

Самаркандское областное управление Ассоциации махаллей покупает BYD Song Plus DM-i за 367,7 млн сумов.

Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики при правительстве 7 марта приобрело BYD Han Flagship 715 km за 504 млн сумов.

Агентство по развитию фармацевтического рынка приобретает два BYD Chazor DM-i за 632,6 млн сумов.

Фонд общественных работ при Министерстве занятости и сокращения бедности покупает BYD Song Plus DM-i (AWD) за 444,5 млн сумов. Другая заявка фонда о приобретении BYD Song Plus DM-i за 444,4 млн сумов находится в процессе отмены.

Госучреждение «Служба заказчика региональных дорог Навоийской области» приобрело BYD Chazor DM-i за 314,33 млн сумов.

Ургенчский государственный университет намерен приобрести BYD Han за 564,5 млн сумов.

Избирательная комиссия по выборам кенгаша народных депутатов Ташкенткий область оставила заявку на покупку двух электромобилей (модели не указаны) почти за 900 млн сумов.

Telegram-канал «Ревизор» сообщил, что госучреждение «Божхона-сервис» при Таможенном комитете планирует потратить 4,7 млрд сумов на покупку 15 автоиобилей BYD Chazor DM-i 889 млн сумов и 2 автоиобилей BYD Song Plus DM-i за 889 млн сумов.

Другие автомобили

В начале апреля депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана Нодир Абдувалиев и Сардор Гиёсов призвали министерства и ведомства к экономности. Это прозвучало на фоне сообщений о закупках новых автомобилей.

В качестве примеров они указали на «приобретение Фондом общественных работ при Минзанятости BYD Song Plus за 444 млн сумов, Агентством по развитию и регулированию рынка энергетики BYD Han за 504 млн сумов (об этом говорится выше), а также внедорожника Toyota Land Cruiser 300 Верховным судом за 1,5 млрд сумов (лот был удалён).

ГУП «Узмелиомашлизинг», которое занимается передачей мелиоративной техники, машин и других средств механизации в лизинг строительным и эксплуатационным водохозяйственным организациям, оставило заявку на покупку Equinox AT 1 LT FWD за 408,4 млн сумов.

Управление Южно-Мирзачульскими магистральными каналами оставило заявку на покупку кроссовера Haval Xiaolong за 349,1 млн сумов.

Депутаты УзЛиДеП в упомянутой статье отмечали, что по итогам 2023 года дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил 59 трлн сумов, или 5,5% ВВП (доходы — 321 трлн сумов, расходы — 380 трлн сумов). В первом квартале текущего года дефицит госбюджета достиг рекордных 19,8 трлн сумов.

На днях сообщалось, что прокуратура Самаркандской области приобрела 22 телефона iPhone 14 Pro Max на 445 млн сумов. При этом ведомство имело задолженность на 10,5 млрд сумов. Флагманские смартфоны закупают также медучреждения и другие госорганы.

Отметим, что с 1 апреля единовременное пособие при рождении ребёнка выдаётся всем женщинам только при рождении первого ребёнка. За второго пособие полагается, если мать включена в Единый реестр социальной защиты, а за третьего и последующих детей пособие теперь не предусмотрено.