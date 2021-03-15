Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса 14 марта составило 111, общее число случаев, выявленных с 15 марта прошлого года, достигло 80678, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В последний раз больше 100 случаев за день регистрировалось 24 декабря 2020 года — тогда Минздрав сообщал о 112 подтверждённых случаях.





14 марта в Ташкенте было выявлено 93 случая (23 декабря — 107 случаев). В Ташкентской области зарегистрировано 12 случаев, в Андижанской — 4, в Сурхандарьинской и Бухарской областях — по 1.

Число выздоровевших от коронавируса, согласно официальной статистике, составляет 79331. На лечении находится 725 человек, состояние 141 из них тяжелое и 23 — крайне тяжелое.





Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев прокомментировал «Газете.uz» рост числа случаев.

«Во-первых, Узбекистан ещё не избавился от этого заболевания. Очаг всё ещё сохраняется, [коронавирус] есть. Из этого не нужно делать трагедию. Из-за того, что население было недостаточно бдительным, сейчас наблюдаются случаи передачи коронавируса от одного человека второму, третьему, четвёртому. Министерство здравоохранения уже на протяжении года заявляет о необходимости ношения масок, соблюдении социальной дистанции. Мы должны эти требования соблюдать… Поэтому мы должны принимать меры предосторожности», — заявил он.

Представитель Минздрава также указал, что в осеннее и весеннее время наблюдается рост острых респираторных заболеваний.

Пресс-секретарь признал, что число зарегистрированных случаев растёт, но «общее положение не такое страшное, как говорят в социальных сетях». В частности, он опроверг сообщения об увеличении пациентов в специализированных инфекционных больницах в Зангиатинском районе и уменьшении количества свободных мест в них.

«Сейчас в двух Зангиатинских больницах на 4000 мест свободны тысячи мест. Из-за отсутствия потребности в местах блок „А“ больницы №2 полностью закрыт, ещё одно отделение блока „B“ закрыто, как и половина второго отделения», — заявил он.

Фуркат Санаев подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, но призвал граждан соблюдать меры предосторожности и санитарно-гигиенические требования.