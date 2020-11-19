Обычная очередь в одной из популярных ташкентских медклиник.

— Наргиза-опа-а-а!!! Сюда-а-а! — Остатки крика ввинчиваются тебе в левое ухо и, если бы не маска на лице кричащего, материализовались бы мелкими дисперсными капельками по всей живой массе плотно прижавшихся тел.

— А может, попробуете подойти к Наргизе-опе сами? А то вас не слышат.

— А? Нет, спасибо, мне так нормально… Сюда-а-а!

Вполне себе типичная картина наших коммуникаций в любом общественном месте. Из всех уроков пандемии для нас самым сложным оказалась «социальная дистанция». Вроде бы и маски уже не вызывают тотального отторжения, и даже малопонятные перчатки некоторые готовы потерпеть. А вот с соблюдением дистанции реальность натолкнулась на какие-то фундаментальные причины неприятия.

Отчетливо понимаешь, что нашим людям очень трудно избегать, обходить другого. Не исключаю, что многим кажется такое дистанцирование даже неприличным — возможно, это чувство сильнее, чем инстинкт самосохранения.

Предвижу вполне резонную критику такого вывода: многие организаторы социальных пространств спроектировали их по принципу «хотели, как всегда, но получилось еще хуже». И люди, посещающие эти пространства, конечно, не виноваты. Надо признать, что все подобные объекты даже в Ташкенте для демонстрации своего privacy мало приспособлены.

Достаточно вспомнить, как в период карантина были организованы очереди за различными разрешительными документами или результатами тестов на коронавирус. В такой ситуации всегда высок искус такую «организованность» обойти.

Мир уже собрал доказательства преимуществ социальной дистанции, которая помогает замедлить распространение вируса. И все движется к тому, что сохранять дистанцию нам придется еще долгое время. Гарвардский университет по результатам компьютерного моделирования ситуации сообщил, что подобные меры необходимо будет поддерживать до 2022 года. И, возможно, это не предел.

Пандемия коронавируса заставляет нас пересмотреть ряд общих норм коллективного поведения. Отголоски прежней стратегии «не отрываться от коллектива», скорее всего, должны поменяться на уважение личного пространства каждого. Однако для такой перемены человеку нужно опираться на что-то большее, чем личный опыт.

Я начинаю рыться в «чердаке» своей памяти, но почему-то ничего там не нахожу и продолжаю уверенно цепляться за прежнюю привычку. Потому что в отношении себя я, безусловно, хотел бы соблюдения этой дистанции. А вот как быть, когда тебе самому в этом яростно меняющемся мире что-то очень нужно — лекарства в аптеке, покупки в магазине, внимание оператора в окошке госуслуг — причем немедленно, а ждать очереди не хочется?

Навстречу мне по тротуару идет семья из трех человек. Они занимают весь тротуар, обойти их по правилам «двух метров» почти никак нельзя. Моим встречным даже не приходит в голову, что они делают что-то не так. Но и я не лыком шит, уступать не собираюсь. Мы поравнялись друг с другом, прошили друг друга взглядами и вновь разошлись. Каждый, видимо, остался доволен собой. Никто никому не уступил своего пространства.

Однако рано или поздно нам всем придется выучить и этот урок. Помните, как в школе нам предлагали решать логическую задачу: кого надо первым перевезти в лодке на тот берег, чтобы волк не съел зайца, а тот в свою очередь капусту? Социальная дистанция — это физическое воплощение одного из важнейших опытов человечества. Пандемия коронавируса лишь подчеркивает эту необходимость.

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