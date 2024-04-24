В компании Uzpaynet, которая управляет платёжным сервисом Paynet, сменился учредитель, обратил внимание портал Bankers.uz.

Согласно Единому госрегистру предприятий и организаций (ЕГРПО), 100% доли с баланса Агентства по управлению госактивами (АУГА) перешли компании New Industrial Technologies. О продаже доли Госактив официально не сообщал, хотя в ноябре появилась информация о смене владельца. «Газета.uz» направила запрос в агентство.

ООО New Industrial Technologies было зарегистрировано в апреле 2019 года и имеет уставной фонд в 273,56 млрд сумов. Учредителем 60% фирмы указан иностранный гражданин Алекс Ли (в июне он был единственным учредителем), 40% — Мустафа Абдурахманов, который также владеет 77,6% компании Asia Alliance Group — мажоритарного акционера в Asia Alliance Bank.

Как сообщает Spot, сервис Paynet был создан Ботиром Арифджановым в 2005 году. Позднее бизнесмен продал компанию государству в лице Народного банка и ушёл из её руководства.

Через платформу принимается оплата более 390 поставщиков услуг, включая ЖКХ, интернет и мобильную связь. На 2022 год Paynet пользовались более 1,3 миллиона человек в день.

В августе 2022 года АУГА выставило на продажу 100% доли в Uzpaynet. За последующий месяц поступило семь заявок от потенциальных покупателей, однако приём предложений отсрочили под предлогом «дополнительного уточнения».

«Газета.uz» ранее сообщала о неанонсированной приватизации сети заправок «Узбекнефтегаза», Чиназского нефтеперерабатывающего завода. Госдоля мобильного оператора Perfectum также перешла частному владельцу без публичного объявления.