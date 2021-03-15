День легализация однополых отношений в Узбекистане станет «днём нашей смерти», написал в своём Telegram-канале депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

«На пути к демократии можно стерпеть всё, кроме поддержки действий, чуждых человеческой природе», — заявил он.

«Я никогда не приму совместное проживание и отношение друг к другу мужчины с мужчиной в качестве мужа и жены. И я верю, что пока мы живы, такая нелепость в Узбекистане не будет разрешена законодательно. День, когда это разрешат, станет днём нашей смерти», — отметил парламентарий.

Расул Кушербаев написал, что в последние дни некоторые зарубежные СМИ распространяют призыв международной ассоциации ILGA-Europe и других организаций об исключении Узбекистаном статьи 120 Уголовного кодекса (мужеложество).

«Не знаю, какой головой (если, конечно, она есть) они думают, но „однополые“ организации, которые предлагают это, не понимают, какая это трагедия для развития страны и генофонда нации. Если честно, даже представить такое ужасно», — заявил депутат.

Он считает, что это предложение «не вписывается ни в какие рамки», когда есть много других предложений, которые принесут пользу людям и будут служить благополучию будущих поколений. «Если скажут, что это противоречит правам человека, то я плевал на такое право», — заявил Расул Кушербаев.

«Человек, являющийся другом нации, народа, не выдвинет столь нелогичное, неестественное предложение, которое в конечном итоге приведёт к физическому уничтожению поколений. Так можно понять, кто они для нас на самом деле и какая у них цель. Да здравствует общество, где мужчина остаётся мужчиной, а женщина — женщиной!» — резюмировал он.

Замечания Комитета ООН по правам человека

Комитет по правам человека ООН неоднократно призывал Узбекистан отменить статью 120 УК, которая предусматривает санкции в виде ограничения свободы от 1 года до 3 лет либо лишения свободы до 3 лет.

В замечаниях по пятому периодическому докладу Узбекистана от 1 мая 2020 года комитет заявил, что по-прежнему обеспокоен «продолжающимися сообщениями о дискриминации, притеснениях и насилии, включая вымогательство, произвольные аресты, пытки и сексуальные надругательства, в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров со стороны государственных служащих и частных лиц, в том числе в местах лишения свободы, а также обязательным разглашением персональных медицинских данных».

Комитет также выражал обеспокоенность высоким уровнем безнаказанности за эти преступления, что, по его данным, проявляется в отсутствии расследований актов насилия. Наличие в Уголовном кодексе данной статьи приводит к тому, что о насилии и дискриминации не сообщают из страха подвергнуться преследованию, говорится в докладе.

Комитет ООН по правам человека рекомендовал Узбекистану:

отменить статью 120 Уголовного кодекса;

принять эффективные меры для борьбы с любыми формами социальной стигматизации, притеснениями, ненавистническими высказываниями, дискриминацией или насилием в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в том числе путём организации подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов и прокуратуры, а также проведения информационно-просветительских кампаний среди населения;

обеспечить систематическое расследование случаев дискриминации и насилия в отношении лиц, принадлежащих к вышеупомянутым группам, со стороны частных лиц или госслужащих, назначение виновным надлежащих мер наказания и предоставление жертвам полного возмещения;

отменить неоправданные требования для юридического признания смены пола, включая обязательное помещение в психиатрическую больницу, и разработать быструю, прозрачную и доступную процедуру признания смены пола на основе самоидентификации заявителя и обеспечить её эффективное применение.

По данным организации ILGA, на декабрь 2020 года в 67 из 193 стран мира гомосексуальные контакты являлись нелегальными. Из стран Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан декриминализовали гомосексуальные отношения в 1998 году. В Туркменистане за гомосексуальность могут лишить свободы до 2 лет.

Позиция властей Узбекистана





На 128-й сессии Комитета по правам человека 2 марта 2020 года в Женеве главный консультант аппарата Совета безопасности при президенте Окил Убайдуллаев отвечал на вопрос касательно обеспечения прав ЛГБТ.

«В законодательстве Узбекистана не имеется норм, препятствующих трудоустройству, обучению, оказанию медицинской помощи представителям ЛГБТ. Необходимо согласиться с тем, что подобный образ жизни не одобряется религией ислам, которой придерживается 97% населения Узбекистана, менталитетом и традициями общества. Однако каких-либо радикальных мер по отношению к меньшинствам не применяется. Декриминализация однополых отношений вызывает широкое возражение со стороны населения и особенно верующих не только мусульманского вероисповедания», — заявил он.

При этом Окил Убайдуллаев отметил, что исключение статьи 120 из Уголовного кодекса и декриминализация мужеложества «обсуждается в экспертных кругах уже давно».

«Однако в настоящее время какой-либо конкретный консенсус по данному вопросу не достигнут. С учётом религиозных, этических, культурных корней, менталитета и мировоззрения населения Узбекистана вопросы вышеуказанного характера перед принятием окончательного решения должны быть широко обсуждены среди населения и социально активной общественности», — заявил он.





Директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов также комментировал этот вопрос на заседании.

«Я должен привести ещё одно свидетельство. Когда в Совете ООН по правам человека европейские страны инициировали принятие специального документа о защите прав ЛГБТ, Узбекистан, включая все мусульманские государства, покинул зал. Этим мы показали наше принципиальное отношение к этому вопросу», — сказал он.

В октябре 2019 года Национальное информагентство Узбекистана опубликовало статью аналитика Миркомила Собитова, который утверждал, что «некие силы» пытаются внедрить в стране «идеи гомосексуализма», используя «социальные манипуляционные технологии».