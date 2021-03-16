В Ташкенте будет усилен контроль за соблюдением карантинных требований на массово-культурных мероприятиях. Такое решение принято на заседании столичного штаба по борьбе с коронавирусом во вторник, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Кроме того, поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с 1 апреля планируется временно запретить проведение массовых мероприятий в городе. Спортивные соревнования могут проводиться без участия зрителей. Предложения об этом направлены в Специальную республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом.

Хокимият Ташкента временно ограничил проведение собраний внутри своей системы. При необходимости собрания будут проходить в режиме онлайн.

Кроме того, даны указания по соблюдению карантинных требований в вузах и общежитиях.

Ранее также утвердили меры по усилению контроля за соблюдением карантинных ограничений на стройках и в такси.