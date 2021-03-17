17 марта Узбекистан получил первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX — 660 тысяч доз препарата AstraZeneca (Covishield). Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил «Газете.uz», что массовая вакцинация AstraZeneca начнётся после Навруза — с 23−24 марта.

Всего в Узбекистане на первом этапе планируется привить свыше 4 млн 112 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться в следующем порядке (в зависимости от риска инфицирования):

граждане в возрасте 65−74 лет — 1 млн 85 тысяч 797;

75−84 лет — 388 тысяч 686;

85 лет и старше — 139 тысяч 280;

медработники — 447 тысяч 976;

граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет) — 888 тысяч 190;

преподаватели школ — 689 тысяч 383;

сотрудники ДОО — 223 тысяч 426;

военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов — 180 тысяч.

Глава Санэпиднадзора отметил, что вакцинация будет проводиться согласно утверждённой приоритетной группы по вакцинации и на добровольной основе.

«У нас есть пункты иммунизации практически в каждой сельской, семейной, многопрофильной поликлинике — они достаточно приближены к населению. Мы уже провели инвентаризацию, сколько человек должны проиммунизироваться. В соответствии с этим, патронажные сёстры и врачи общей практики будут приглашать людей на вакцинацию и в этих пунктах проводить вакцинацию. Если же человек не может прийти, но хочет провакцинироваться, тогда отправляется мобильная бригада», — заявил он.

По словам Баходира Юсупалиева, следующая партия вакцин AstraZeneca в рамках COVAX ожидается в начале апреля.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Ташкенте Мунир Мамедзаде на пресс-конференции объяснил пиритизацию стран в списке получателей вакцин. По его словам, не все страны отвечают требованиям механизма COVAX.

«Ряд требований, касающиеся в том числе холодовой цепи и осведомлённости навыков, без которых механизм COVAX не направляет вакцины в страны. То есть Узбекистан в регионе был одной из стран, которая достигла все поставленные требования. И только после этого принято решение… Вопросы безопасности, как этот процесс налажен, вплоть до того, насколько вакцины дойдут до самых отдалённых регионов страны ­- все эти вопросы тщательно изучались. И после того, как Узбекистан предоставил достаточно доказательство того, что налажена полная система и всё готово для массовой вакцинации, осуществлена доставка вакцины», — заявил он.

В интервью «Газете.uz» Мунир Мамедзаде заявил, что текущая поставка препарата AstraZeneca (660 тысяч доз) позволяет покрыть всю страну благодаря налаженной инфраструктуре для транспортировки, хранения и применения вакцин.

«Мы ожидаем в мае следующую поставку. В результате второй поставки охват населения [вакциной] ожидается до 3%. Как вы знаете, государство ведёт переговоры и с другими производителями вакцин, до конца года у нас цель — в рамках механизма COVAX мы ожидаем, что к концу года мы сможем поставить вакцины, чтобы охватить 20% населения страны. Мы надеемся, что на следующий год мы сможем расширить этот показатель. Какие вакцины в последующем будут поступать — это зависит от того, как скоро другие вакцины будут сертифицироваться со стороны ВОЗ», — отметил он.





При этом Глава представительства ЮНИСЕФ перечислил проблемы, которые необходимо решить для эффективной организации вакцинации. По его словам, страна пока не имеет возможности принимать вакцины, которые необходимо хранить при температуре минус 20−70 градусов. Препарат AstraZeneca можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, тогда как две другие одобренные ВОЗ вакцины BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson требуют «низких отрицательных температур».

«Недостаточная инфраструктура для того, чтобы соблюсти низкий температурный режим по стране… Около 400 пунктов вакцинации нуждаются в дополнительных инвестициях в инфраструктуру — холодовые склады и другое оборудование. Всё больше мы говорим, что нам нужно привлекать ресурсы для того, чтобы приобрести больше генераторов, возможно, больше солнечных панелей, чтобы были альтернативные источники энергии», — сказал он.

Мунир Мамедзаде также добавил, что ЮНИСЕФ оказала содействие Министерству здравоохранения при проведении оценки «по воде, санитарии и гигиене» в медицинских учреждениях первичного звена.





«Мы провели оценку и в образовательных учреждениях. И мы поняли, что наша система воды и санитарии, включая медицинских учреждений, не даёт нам эффективно управлять всем этим процессом. После каждой вакцинации появляются определённые отходы. Они должны бережно собираться, утилизироваться и т. д. И в этом отношении улучшение воды и санитарии в медицинских учреждениях требует достаточно больших инвестиций», — заявил он.

По данным главы представительства ЮНИСЕФ, 75% медицинских учреждений на первичном уровне не отвечают стандартам, «касающихся воды и санитарии».

Для развития информационной системы по управлению вакцинами требуются дополнительные инвестиции, чтобы у Министерства здравоохранения «была полная информация о существующей картине, и чтобы управлением было эффективным», добавил Мунир Мамедзаде.

На пресс-конференции в АИМК Баходир Юсупалиев отметил, что у каждой вакцины, в том числе у вакцин от других инфекционных заболеваний, есть побочные эффекты и они могут вызывать анафилактический шок (аллергия), но из расчёта 1 случай на 100 тысяч населения.

«Я далёк от того, чтобы сказать: эта вакцина хороша, а эта нет. Но если подходить к этому вопросу на основе доказательств, то нужно сказать, что 28 миллионов человек по всему миру привились вакциной [AstraZeneca]. В СМИ сообщалось о 30 случаях тромбоэмболии у пациентов, то есть 1 случай на 1 миллион человек», — заявил он.





По его словам, в других странах, где приостановлено применение вакцины, проводится «санэпиднадзор».

«Эпидемиологический надзор изучает каждый случай применения вакцины. Это хороший пример, это необходимо изучать. Мы тоже будем проводить надзор, когда начнём вакцинацию. Да, многие страны приостановили вакцинацию. Мы же не сегодня начали вакцинацию. Привезли, сейчас будем смотреть. Комиссия при ВОЗ изучает этот вопрос, а также Европейская комиссия. Они дадут заключение. Мы тоже на основе этого выразим своё мнение», — сказал замглавы Минздрава.

Он подчеркнул, что «вакцинация будет добровольной — никого принуждать не будут».

«Хочешь AstraZeneca, хочешь китайская вакцина, хочешь узбекско-китайская вакцина или российский Спутник V. Будет добровольная вакцинация. Проблема в том, что сейчас завезли AstraZeneca. Вы сами понимаете, есть дефицит. Производственных мощностей не хватает. Но мы привезли 660 тысяч AstraZeneca. На следующем этапе планирует доставка вакцины „Спутник V“ и других», — заявил Баходир Юсупалиев.

Ранее представительство ВОЗ в Узбекистане в комментарии по поводу приостановки рядом стран применения данной вакцины после наблюдения случаев тромбоза у привившихся заявили, что «нарушения свертываемости крови у небольшого количества людей, получивших вакцину AstraZeneca» позволило выявить «наличие строгой системы надзора за любыми нежелательными явлениями в поствакцинационном периоде».

«Сейчас данные по этим случаям собираются и тщательно анализируются ВОЗ… В настоящее время мы не знаем, были ли некоторые или все эти события вызваны вакциной или другими случайными факторами. Как только обзор будет завершён, мы проинформируем население о сделанных выводах. На данный момент… преимущества AstraZeneca в профилактике COVID-19 перевешивают риски возможных побочных эффектов», — отмечалось в заявлении ВОЗ.

В ряде стран Европы временно приостановлено использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов у некоторых вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что доказательств о связи между этими случаями и вакцинацией пока нет. Страны ведут расследование.

Главный консультативный комитет ВОЗ по безопасности (ГККБВ) собрался в среду для рассмотрения сообщений «о редких случаях нарушения свёртываемости крови у лиц, получивших вакцину». Заседание Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам состоится в четверг.