Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в недавнем интервью высказался о предоставлении с марта предпринимателям права установки средств фиксации нарушений ПДД, а также съёмке нарушений на мобильные устройства гражданами.

Парламентарий заявил, что как депутат может поддерживать предпринимателей и желает им удачи, но как «обычный гражданин, водитель» считает, что «это оказывает плохое воздействие на психологию людей».

По его мнению, сначала нужно создать необходимую дорожную инфраструктуру, а потом уже разрешать устанавливать радары и выплачивать деньги за снятые на телефоны и видеорегистраторы нарушения. Он сравнил ситуацию с «обществом „козлов“». «Я такой же человек, как и другие, и я тоже могу назвать их предателями, „козлами“», — сказал депутат.

«Прежде чем сделать это в отношении кого-то, представь на его месте своих родителей или себя, пропусти через себя. Если тебе самому от этого не больно, я бы согласился с этим.», — отметил Расул Кушербаев.

«Возможно, для людей это некое испытание. Но я убедился в том, что, оказывается, много людей, готовых на предательство, на всё ради своей выгоды. Много таких, кому сейчас дают 10−15 тысяч сумов, а завтра заплатят несчастные 100 тысяч сумов и скажут предать родину, и они и это сделают. Это очень плохо. Может, со временем это прекратится. Если бы это было в моих руках, я бы это остановил», — отметил депутат.

«Что это за воспитание? Складывается впечатление, будто мы выращиваем предателей. К каким последствиям это может привести завтра? Если человек идёт на это, то завтра ему можно предложить и более тяжелые вещи, не создаём ли мы категорию людей, готовых на всё ради денег? Но с другой стороны, это правда, что это служит установлению порядка на дорогах», — сказал он.

Расул Кушербаев вновь отметил, что в первую очередь необходимо создать дорожную инфраструктуру и условия, чтобы нарушений ПДД было меньше. Он пожаловался на отсутствие достаточного количества мест для парковки и плохое состояние дорожного полотна, из-за которого водители иногда вынужденно совершают нарушения.

«Если бы всё было идеально, были созданы все условия, и тогда люди всё равно открыто нарушали бы правила, я бы сказал: да, они переходят все границы, это нужно сделать, пусть фотографируют и отправляют. Но ведь до сих пор не могут сделать нормальную инфраструктуру. В некоторых местах, у рынков и крупных торговых центров вообще нет парковок. Езжайте в центр, к местам работы, будете ездить по кругу, не зная, куда припарковаться. Иногда и возле больниц нет условий, всё заставлено. Вы вынуждены нарушать правила. Что надо делать?» — заявил он.

Ранее видеозапись с высказываниями депутата была удалена из его канала, но после обсуждений в социальных сетях он решил выложить её повторно.

«Можно не соглашаться с моим мнением, но моя позиция не изменится: давайте сначала создадим условия, чтобы не нарушали, а потом уже будем „бесплатно“ справедливо штрафовать с помощью телефонов», — написал Расул Кушербаев.

Реакции

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, комментируя пост депутата, заявил, что «общество не должно скрывать правонарушения», а «говорящие о них люди не должны называться „козлами“».

«Когда мужчина недавно похитил маленькую девочку, беды удалось избежать благодаря людям, которые засняли это на видео. Они что, судя по этой логике, тоже „козлы“?» — спросил он.

«Конечно, у людей должна быть солидарность, но не в том, чтобы скрывать нарушение закона. Мы должны стремиться к построению и продвижению дисциплинированного правового общества. И так многие вопросы сейчас стали решаться „не по закону, а по понятиям“», — отметил Комил Алламжонов.

Начальник Управления правовой пропаганды и просвещения Министерства юстиции Шохидахон Юлдашева в своей статье написала: «Если клеймить тех, кто предотвращает правонарушения, словом „предатель“, я готова быть таким „предателем“ и горжусь этим».

Шохидахон Юлдашева напомнила, что денежное вознаграждение полагается не только для граждан, сообщивших о нарушениях ПДД, но и за сообщения о нарушениях в сфере экологии, а также о коррупционных нарушениях.

«Если депутат не служит делу верховенства закона, то куда придёт государство?» — спросила она, назвав высказывания представителя законодательного органа «совершенно неожиданным обратным сигналом нашему обществу».

Представитель Минюста напомнила, что участниками дорожного движения являются не только водители. За последние пять лет в разных ДТП в Узбекистане погибло более 10 тысяч человек и вдвое больше получили травмы.

Если представитель народа называет граждан, действующих в соответствии с законом и сообщающих о нарушениях закона, «предателями», «то какой вывод они должны делать», спросила Шохидахон Юлдашева.