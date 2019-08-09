8 августа Администрация президента и Кабинет Министров Узбекистана сообщили, что хокимы Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей продолжат работать на своих должностях, несмотря на грубые нарушения имущественных прав граждан и предпринимателей, связанные со сносом недвижимости и изъятием земельных участков.

Руководство страны посчитало, что увольнение трех хокимов станет для них «самым легким выходом» из ситуации и «переложит всю ответственность и тяжесть предстоящих работ на их преемников». Им поручено заняться исправлением ситуации, восстановлением имущественных прав граждан и их доверия к власти.

Шухрат Ганиев, Фарход Эрманов, Зафар Рузиев.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подверг сильной критике хокима Хорезма Фархода Эрманова, хокима Кашкадарьи Зафара Рузиева и хокима Ферганской области Шухрата Ганиева за сносы жилья, используя довольно жесткие выражения. После этого все три хокима выступили с публичными извинениями.

Не в первый раз

Правительство не в первый раз признает, что руководители разного уровня совершают нарушения, и принимает их извинения. 18 апреля 2018 года премьер-министр Абдулла Арипов по поручению Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание, посвященное запрету привлечения работников социальной сферы и студентов к полевым и благоустроительным работам, а также искоренению очковтирательства.

На совещании руководители регионов и министры народного образования и здравоохранения обещали, что принудительного привлечения людей к общественным работам больше не будет. Многие руководители за прошедшее время сменились.

Хоким Кашкадарьи Зафар Рузиев тогда заявил: «Сделаем выводы. Мы все поняли. Больше никто не будет привлекаться. Денег достаточно для общественных работ. Обещаю, что в Кашкадарьинской области больше таких случаев не повторится».

В том же году в начале хлопкового сезона Министерство занятости и трудовых отношений сообщило, что с 10 по 27 сентября поступило 410 обращений о фактах принуждения к сбору хлопка. Инспекторы Государственной трудовой инспекции рассмотрели 228 обращений, в 26 случаях факты нарушения законодательства подтвердились, должностные лица были привлечены к административной ответственности. По остальным случаям факты принуждения не подтвердились, но сообщалось о «тенденции, когда заявители под влиянием различных факторов отзывали свои жалобы».

Среди должностных лиц, по которым госинспекция внесла представления о нарушении Кодекса об административной ответственности, был заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Нишанского района Кашкадарьинской области У. Нормуминов.

В июне этого года Минтруда подтвердило сообщение о привлечении школьников к уборке дороги и арыков в Гузарском районе Кашкадарьи. Директор школы был оштрафован. «Газета.uz» также писала о «добровольно-принудительных семинарах» для фермеров, за пропуск которых начальник ОВД Касбинского района Кашкадарьи надел наручники на сотрудников фермерских хозяйств и запер их в автобусе.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев на прошлогоднем совещании заявлял, что глубоко проанализировал поручения премьера, записал и сделал выводы.

«Это правда, что были привлечены директора колледжей для работы на малой кольцевой дороге в Фергане. Это большой стыд. Имея город с самым большим населением, с достаточным количеством сотрудников управления благоустройства… Был также случай, когда директора колледжей были закреплены за штабом по расширению улицы Ахмада Яссави в Маргилане», — отметил тогда он.

«Все ваши поручения я еще раз глубоко проанализировал, записал и сделал выводы. Мы примем меры против всех хокимов и руководителей, которые будут привлекать представителей сферы образования, медицины, бюджетных организаций», — заявил главе правительства Шухрат Ганиев.

В том же отчете Минтруда за сентябрь прошлого года говорилось о внесении представления о нарушении КоАО (административное принуждение к труду) хокиму Куштепинского района Ферганской области И. Новикову и заместителю хокима по делам женщин Алтыарыкского района Ш. Салимовой.

В апреле СМИ сообщили, что группа учителей Ферганской областной специализированной школы-интерната для незрячих детей в принудительном порядке вышла на школьный хашар. В июле сотрудников колледжей Маргилана заставили работать на стройке в жару, а в Кушкуприкском районе сотрудники бюджетных организаций красили крыши домов (по этим случаям официальных заявлений не было).

Фото: УзА.

В июле же к работам по благоустройству и строительству в Риштанском районе за день «на хашар» привлекли 13,5 тысячи человек из городов и районов Ферганской области. В Минтруда заявили, что это было незаконно.

В том же месяце «Газета.uz» писала о двух других случаях принудительного труда в Наманганской и Самаркандской областях.

Еще в сентябре прошлого года Минтруда предлагало значительно повысить штраф за административное принуждение к труду — с 1−3 до 25−50 МРЗП. Штраф остался на прежнем уровне, но, согласно недавнему указу президента, допущение детского и принудительного труда теперь должно стать уголовно наказуемым.

Уголовное наказание — определенно более эффективная мера борьбы с принудительным трудом, чем обещания. Но выше слов и критики должно быть верховенство закона.

Един ли закон для всех?

Верховенство закона — важнейшее проявление демократии и главный принцип правового государства.

В феврале международная организация World Justice Project опубликовала отчет, в котором Узбекистан занял 94-е место из 126 в мировом рейтинге верховенства права, расположившись между Кот-д'Ивуаром и Доминиканской Республикой.

В декабре 2016 года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что низкая роль законов в регулировании общественных отношений «может стать причиной недоверия граждан, предпринимателей, иностранных инвесторов к законодательной системе страны».

Но не менее важно, отмечал глава государства, «своевременное доведение до народа и ответственных исполнителей сути и значения законов, организация их правильного исполнения и обеспечение неукоснительного соблюдения их требований».

Уважение к закону есть там, где он един для всех, включая руководителей любого уровня, где наказание за совершенное нарушение неотвратимо. Случаи принудительного труда и насильственного выселения жителей из собственных домов продолжаются в том числе потому, что люди позволяют руководителям совершать правонарушения. У них нет уверенности в том, что нарушитель понесет заслуженное наказание.

Равенство перед законом подразумевает одинаковую для всех обязанность соблюдать закон и равное отношение к нарушителям одних и тех же норм, вне зависимости от их статуса.